رئیس جمهور آینده نباید کشور را چند قطبی کند

حجه الاسلام سید مصطفی طباطبائی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: استفاده از نخبگان در تمام امور از جمله امور اقتصادی از جمله مسائلی است که باید همواره مورد توجه مردم قرار گیرد و او باید همواره با استفاده از این نخبگان از چند قطبی شدن جامعه جلوگیری کند.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری که می خواهد نظام جمهوری اسلامی ایران را رهبری نماید باید اسلام شناس بوده و همواره قصد پیاده سازی احکام اسلامی را در صدر برنامه های خود قرار دهد و علاوه بر آن انقلاب را شناخته و مسیر انقلاب و اهداف انقلاب را بداند چرا که مردم و روحانیون این انقلاب را ساده به دست نیاورده اند و در این عرصه مجاهدتها شده و شهدایی بسیار گرانبها تقدیم این انقلاب شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک رئیس جمهور مطلوب باید زمینه ظهور امام زمان (عج) را ایجاد نماید و در نهایت اقدامی انجام دهد که ایران در جهان حرف اول را بزند.

وی از دیگر خصوصیات یک رئیس جمهور مطلوب را در مردمی بودن آن دانست و اظهار داشت: رئیس جمهور باید به مردم بها دهد و با خواسته های آنان اشنا باشد تا در نهایت رابطه او با مردم نیز برقرار باشد.

رئیس جمهور آینده باید معضل بیکاری را جدی بگیرد

طباطبائی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگار مهر به مشکلات موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس جمهور آینده باید معزل مهم بیکاری را جدی بگیرد و علاوه بر آن مسکن جوانان را نیز مدیریت کند.

وی تصریح کرد: مدیریت بیکاری امری مهم و حیاتی است که باید در آن اقلیتهای دینی نیز مد نظر قرار گریرند و بر اساس قرانین اسلام در این عرصه عمل شود.

طباطبائی نژاد تصریح کرد: رئیس جمهور ایران اسلامی نباید در برابر دنیا ترس داشته باشد و باید در تقابل با مسائل دنیا باشد و همواره سعی نماید حرف اول را در دنیا بزند و باید تهاجمی برخورد کرد چرا که اگر بخواهیم در برهه اول نظر آنان را دیده دیگر سیاست موفقی نخواهیم داشت.