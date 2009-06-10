محرومیت زدایی یکی از خدمات ارزنده دولت نهم در کشور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا علی احمدی سه شنبه شب در جمع فرهنگیان در سالن تلاش کرمان اظهار داشت: علیرضا علی احمدی افزود: سفرهای استانی هیئت دولت را در این زمینه بسیار موثر دانست و گفت: در این سفرها مسئولان و مدیران کشور با مشکلات مردم از نزدیک مواجه شدند.

وی در زمینه اقدامات صورت گرفته در آموزش و پرورش نیز گفت: در راستای حرفه آموزی به دانش آموزان و ماهر کردن نیروی کار کشور هم اکنون 35 درصد دانش آموزان در مدارس فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل هستند که این تعداد در آینده نزدیک و طبق برنامه چهارم توسعه به 40 درصد خواهد رسید.

در این مراسم همچنین دبیر هیئت دولت نهم مجید دوستعلی گفت: در مناظره شبهای گذشته تنها شاهد انتقاد به دولت بودیم و کاندیداها کمتر به بیان برنامه های خود پرداختند و عملا تنها از دولت انتقاد کردند.

وی تصریح کرد: یکی از خدمات ارزنده دولت به کشور در سالهای اخیر جدا از اقدامات بی نظیر در عرصه های مختلف برخورد با اندیشه های سکولاریستی بوده است.