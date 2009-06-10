مشارکت حداکثری در انتخابات عامل بازدارنده در برابر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح طی بیانیه ای اعلام کرد: مردم ولایت مدار، شجاع و شریف ایران اسلامی در سی امین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی در امتحانی بزرگ با حضوری حماسی و شورانگیز در پای صندوقهای رای، رئیس قوه مجریه را انتخاب نموده و رای و اراده خود را بر پایه مکتب حیات بخش اسلام و آرمانهای مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نمایش خواهند گذارد.

این بیانیه می افزاید: بدیهی است مشارکت حداکثری مردم، عاملی بازدارنده در برابر دشمنان انقلاب اسلامی واهداف شیطانی ایادی آنها ایجاد می نماید.

در ادامه این بیانیه، ستاد کل نیروهای مسلح ضمن اعلام حضور کارکنان نیروهای مسلح به همراه آحاد مردم در این انتخابات مهم و سرنوشت ساز، به رعایت شاخص های مطرح شده از سوی مقام عظمای ولایت جهت انتخاب کاندیدای اصلح تاکید نموده و با بی اثر دانستن جنگ روانی دشمنان انقلاب اسلامی، عموم مردم را به لبیک به ندای مقام معظم رهبری و انتخابی آگاهانه در راستای حراست از اصول وارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، استمرار و سرعت بخشیدن به روند و حرکت رو به جلوی کشور عزیزمان فرا خوانده است.