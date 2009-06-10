اقبال مردم به نفع محسن رضایی در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، منصور عزتی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در زمان حاضر اقبال به رضایی از کمتر از دو درصد در شروع کار به بیش از 15 درصد در حال حاضر رسیده است، افزود: هم اکنون شیب گرایش به رضایی بسیار تند شده است و رجوع داوطلبان به ستاد رضایی در استان و افزایش تجمع طرفداران به نفع وی را نشانگر تمایل بیشتر مردم به وی است.

وی نقدهای انجام شده در این مناظره را عالمانه دانست و ادامه داد:‌ رضایی با دلایل مستند دولت را متوجه برخی مشکلات جدی در عرصه اقتصادی کشور کرد.

عزتی با بیان اینکه‌ شاید اطلاعات لازم و نحوه محاسبات و آمارسازی ها به گونه ای است که کمتر از مشکلات موجود خبر می دهد،‌ یادآور شد:‌ دولت آینده دست هرکسی باشد برای رفع این مشکلات تلاش خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان زنجان با بیان اینکه وقتی با آمارسازی غلط مشکلات واقعی اقتصادی پنهان بماند، دولت عزمی برای زدودن این مشکلات نخواهد داشت، ‌افزود:‌ مناظره دوشنبه شب امکان انتخاب بهتر برای مردم کشور را فراهم کرد.

عزتی با اشاره به اینکه‌ رضایی اعتقاد دارد هیچ چیزی نباید مانع پیشرفت و تعالی مردم ایران شود،‌ اظهار داشت:‌ درک درست این موضوع کلید رسیدن به راهکار توسعه کشور است.

عزتی هرگونه اقدامات غیرمبتنی بر اخلاق از سوی نامزدها و طرفداران آنها را مغایر با ذائقه ایرانی و آنهایی که مایل به غلبه نشاط سیاسی بر فضای انتخابات هستند دانست و گفت:‌ همه ایرانیان باید با فراهم شدن فضای مشارکت حداکثری از این انتخابات خاطرات خوش داشته باشند.

وی با بیان اینکه هر اقدامی که به نوعی تخریب و یا تعرض به شخصیتهایی که امکان دفاع از خود را ندارند باشد، غیراخلاقی است، افزود:‌ هرکسی که دلش برای نظام و ایران می تپد این روند را قبول ندارد.

عزتی برنامه های رضایی را استثنایی و تبلیغات وی را همراه با آرامش عنوان کرد و گفت:‌ رضایی افراط و تفریط را از موانع جدی توسعه کشور می دانند به همین دلیل در مدلهای تبلیغاتی خود نیز حاضر به رفتارهایی که موجب ایجاد مزاحمت برای مردم و نارضایتی آنان شود، نشد.

رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان زنجان عدم استفاده از تمام ظرفیتهای کشور، قانون گریزی و فراتر از قانون بودن، نادیده گرفتن فرهنگ دینی ملت ایران را از دیگر موانع توسعه کشور از دیدگاه رضایی دانست و گفت:‌ ملت ایران همیشه موحد بوده است.

عزتی دیدگاه نادرست و نگاه غلط به جمعیت جوان کشور را از دیگر ضعفهای موجود عنوان کرد و ادامه داد:‌ تک تک این جوانان می توانند موتور کوچکی برای توسعه کشور باشند.

رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان زنجان گفت: سیاه ‌نمایی دولتهای گذشته و ارائه عملکرد نامطلوب به مردم یکی از موانع توسعه کشور است.

عزتی با اشاره به اینکه سیاه ‌نمایی عملکرد دولتهای گذشته از بدترین روشهای کسب قدرت به شمار می ‌‌آید، افزود: رقابتهای انتخاباتی فرصتی برای نقد فعالیتهاست نه اینکه بخواهیم عملکرد دولتهای گذشته را به بدترین شیوه به مردم تبلیغ کنیم.

وی با بیان اینکه در دولتهای گذشته اقدامات موثری و خوبی در کشور انجام گرفته است، ادامه داد: مگر می‌ شود با سیاه‌نمایی دولتها آنها را متهم به کارهای انجام شده کرده و بگوییم اصلا کاری در کشور انجام نشده است.