  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

مصاحبه رئیس دیوان عدالت اداری به دلیل انتخابات لغو شد

مصاحبه رئیس دیوان عدالت اداری به دلیل انتخابات لغو شد

نشست خبری رئیس دیوان عدالت اداری که قرار بود با محوریت ابطال برخی مصوبات دولت صبح چهارشنبه برگزار شود به دلیل قرار گرفتن در آستانه انتخابات لغو شد و برگزاری آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول گردید.

به گزارش خبرنگار مهر ، مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان عدالت اداری بنا بود ساعت 9 صبح چهارشنبه در دیوان عدالت اداری برگزار شود که ساعت 9:30 مشاور رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه حاضر و به خبرنگاران عنوان کرد که برگزاری این مصاحبه در شرایطی که تنها دو روز به برگزاری انتخابات باقیمانده به صلاح نیست.

قریشی همچنین به خبرنگاران علت لغو این جلسه را مرتبط با ابطال برخی مصوبات دولت عنوان کرد و گفت : اظهار نظر در خصوص ابطال مصوبات دولت در شرایط حاضر به گونه ای جهتگیری محسوب می شود و جایز نیست هم اکنون در این ارتباط اظهار نظری عنوان شود.

وی برگزاری مصاحبه مطبوعاتی آیت‌الله علی رازینی را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کرد.

کد مطلب 894057

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها