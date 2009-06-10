مصاحبه رئیس دیوان عدالت اداری به دلیل انتخابات لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان عدالت اداری بنا بود ساعت 9 صبح چهارشنبه در دیوان عدالت اداری برگزار شود که ساعت 9:30 مشاور رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه حاضر و به خبرنگاران عنوان کرد که برگزاری این مصاحبه در شرایطی که تنها دو روز به برگزاری انتخابات باقیمانده به صلاح نیست.

قریشی همچنین به خبرنگاران علت لغو این جلسه را مرتبط با ابطال برخی مصوبات دولت عنوان کرد و گفت : اظهار نظر در خصوص ابطال مصوبات دولت در شرایط حاضر به گونه ای جهتگیری محسوب می شود و جایز نیست هم اکنون در این ارتباط اظهار نظری عنوان شود.

وی برگزاری مصاحبه مطبوعاتی آیت‌الله علی رازینی را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کرد.