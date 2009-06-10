حضور رسول خطیبی و میثم منیعی در تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مذاکرات اولیه با این دو بازیکن انجام شده و توافقات اولیه حاصل شده است.

رسول خطیبی بازیکن سابق سپاهان اصفهان در سال گذشته نیز در گفتگو با خبرنگاران گفته بود اگر تراکتور به لیگ برتر بیاید آماده ام برای این تیم خدمت کنم.

میثم منیعی بازیکن استقلال نیز از جایگاه متزلزل خود در این باشگاه ناراضی است.

احتمال انتقال این دو بازیکن به تراکتورسازی وقتی قوی تر می شود که دو بازیکن یاد شده در آخرین بازی تراکتور در مقابل آلومینیوم هرمزگان از نزدیک تماشاگر بازی بودند.

از سوی دیگر به دنبال تماس برخی از واسطه های تراکتورسازی با کریم باقری خبر می رسد این بازیکن تبریزی پیوستن خود به تراکتورسازی یا ماندن در پرسپولیس را به معرفی کادر فنی جدید قرمزپوشان پایتخت منوط کرده است.