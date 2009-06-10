رکوردزنی عجیب یک جوان ژاپنی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ای‌تی‌وی نیوز، تاتسومی اوساوا 26 ساله در مقابل چشمان تماشاگران توانست 70 عینک شیشه‌ای را که 17عینک بیشتر از رکورد قبلی است بر روی صورتش نگه دارد.

تاتسومی زمانیکه 70 عینک را بر روی چشمانش قرار داده بود قصد داشت 5 عینک دیگر را نیز به این تعداد اضافه کند اما زمانیکه 72عینک بر روی صورتش قرار گرفت ناگهان شیشه بسیاری از عینک‌ها خرد شده و دیگر نتوانست رکوردش را افزایش دهد.

تاتسومی جوان توانست با حفظ تعادل این تعداد عینک بر روی بینی‌، نامش را در کتاب رکوردهای جهانی ثبت کند.