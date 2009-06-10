به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدحسین میرشفیع صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های راهسازی مرکز مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: وزیر راه و ترابری نیز دستور اجرای پروژه های آسفالت راه روستایی را در کشور به استانها ارائه داده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 9 هزار و 466 کیلومتر راه روستایی بالای 50 خانوار جمعیت آسفالت خواهد شد.

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی وزارت راه و ترابری با اشاره به اینکه برنامه حمل و نقل عمومی روستایی کشور طراحی شده است، عنوان کرد: با اجرای این طرح روستاها نیز نظیر شهرها دارای ناوگان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و سرویسهای منظم ایاب و ذهاب خواهند شد.

میرشفیع با بیان اینکه جزئیات بیشتری از این طرح پس از تدوین نهایی اطلاع رسانی می شود، یادآور شد: در حال اصلاح مقررات تعاونی های حمل ونقل در روستاها هستیم.

به گفته وی، مقررات فعلی حمل و نقل پاسخگوی مشکلات روستاها نبوده و براساس اشل شهری تدوین شده است.

وی با بیان اینکه روستاهای بسیاری در کشور وجود دارند که آسفالت نیستند، اظهار داشت: از 108 هزار کیلومتر راه احداث شده در روستاها، 72 هزار کیلومتر آن تنها آسفالته هستند.

میرشفیع با بیان اینکه بر اساس برنامه قصد داریم سه هزار کیلومتر از راه های روستایی کشور را آسفالت کنیم، افزود: آسفالت 45 هزار کیلومتر راه روستایی جدید در دستور کار وزارت راه و ترابری نیز است.

معاون وزیر راه و ترابری با تاکید بر نگهداری راه های روستایی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از آسفالتهای راه های روستایی کشور به واسطه قدمت تخریب شده که نیاز به بازسازی دارد.

وی با بیان اینکه سالانه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط وزارت راه و ترابری در روستاهای کشور صورت می گیرد، اظهار داشت: رسیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه باید با تکیه بر حداقل سرمایه گذاری سالانه هزار میلیارد تومان در راه های روستایی باشد.

میرشفیع با اشاره به کاهش 28 درصدی اعتبارات عمرانی استانهای کشور، اظهار داشت: آسفالت راه های روستایی از محل اعتبارات راه و ترابری استانها تامین می شود.