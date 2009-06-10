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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

دوومیدانی نوجوانان جهان/

ترکیب تیم ایران برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شد

ترکیب تیم ایران برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شد

ترکیب تیم دوومیدانی نوجوانان ایران با اعلام اسامی 9 دونده برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا کامل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام صبوری و امیر بیرانوند در 800 متر، مسعود هاشمی خواه در 200 متر، حسن تفتیان در 100 متر، میثم کیانی و محمدعلی ابراهیمی در پرتاب وزنه، مجتبی شبان در پرتاب دیسک، پژمان قلعه نویی در پرتاب چکش و علی شفاف در 400 متر و 400 متر با مانع ترکیب نهایی تیم دوومیدانی نوجوانان کشورمان را تشکیل می دهند.

این تیم به مربیگری بیژن شادمهر و سرپرستی علیرضا رضایی نیمه تیرماه عازم ایتالیا خواهد شد. این تیم درحالی عازم رقابتهای قهرمانی جهان می شود که از 10 تیرماه نخستین تجربه برون مرزی خود را با شرکت در اولین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان درسنگاپور بدست خواهد آورد.

نوجوانان کشورمان تنها در سومین دوره این رقابتها در مراکش موفق به کسب مدال طلا توسط علی شاهرخی در پرتاب دیسک شدند.

ششمین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی نوجوانان جهان از 18 تا 21 تیرماه سالجاری در شهر " برسانو" ایتالیا برگزار می شود.

کد مطلب 894078

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