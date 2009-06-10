ابداع تکنیک سوزاندن تومور پانکراس در 30 دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان یک بیمارستان در شهر پاویا با استفاده از این تکنیک جدید موفق شدند از طریق یک جراحی نیمه باز و در سه مرحله که هر مرحله 10 دقیقه به طول می انجامد تومور پانکراس را به طور کامل بسوزانند.

تاکنون از این تکنیک تنها برای نابود کردن تومورهای ریه و کلیه ها استفاده می شد و این اولین بار است که از این روش درمان سرطان پانکراس نیز استفاده می شود.

بیماری که تحت درمان با این روش قرار گرفت دارای توموری به قطر دو سانتی متر بود. در مرحله اول درمان 90 درصد از توده سرطانی نابود شد.

براساس گزارش آنسا، در این تکنیک جراحی نیمه باز از بسامدهای رادیویی استفاده می شود. این امواج از طریق یک سوزن الکترودی وارد منطقه توموری می شود.

سوزن الکترودی یک سوزن بسیار نازک است که تمام طول آن با مواد پلاستیکی عایق شده و تنها نوک آن بدون پوشش است.



این سوزن به یک ژنراتور انرژی بسامدهای رادیویی متصل است که تومور را تا رسیدن به مرحله سوختن کامل گرم می کند.