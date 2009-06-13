انتظار کسب مدال از دوندگان نوجوان نداریم

قاسم علی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن وضعیت دوندگان نوجوان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان گفت: بعد از چندین مرحله اردو و مسابقه تدارکاتی بین استعدادهای برتر کشور 9 دونده برای شرکت در ششمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی نوجوانان جهان در ایتالیا انتخاب شدند.

وی افزود: اردوی تدارکاتی این دوندگان تا 15 تیرماه زمان اعزم به ایتالیا در تهران ادامه دارد اما دو تن از این ورزشکاران به همراه یک تیم از دختران و چهار دوومیدانی کار پسر برای برپایی یک اردوی تدارکاتی عازم تایلند و از آنجا برای شرکت در اولین دوره بازیهای آسیایی جوانان عازم سنگاپور می شوند.

دبیرکمیته نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: شرایط دوندگان خوب است اما با توجه به اینکه این رقابتها در سطح نوجوانان جهان برگزار می شود هیچ کشوری از وضعیت دوندگان دیگر کشورها اطلاع ندارد به همین دلیل پیش بینی نتایج سخت است.

وی ادامه داد: ما انتظار کسب مدال از نوجوانان در مسابقات قهرمانی جهان نداریم زیرا هدف ما کسب تجربه جهانی برای امیدهای دوومیدانی کشورمانی در مسابقات قهرماین آسیا در سال آینده است.

فیروزی تصریح کرد: در این شرایط شکستن رکوردهای شخصی دوومیدانی کاران نوجوان در مسابقات قهرمانی جهان اهمیت بسیاری برای ما دارد.

ششمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان جهان از 18 تا 21 تیر ماه در "برسانو" ایتالیا برگزار می شود. علی شاهرخی درپرتاب دیسک در سومین دوره این رقابتها موفق به کسب نشان طلا شده بود.