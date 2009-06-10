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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

تلاش و رایزنی برای پخش مسابقات فوتسال از شبکه سوم سیما

تلاش و رایزنی برای پخش مسابقات فوتسال از شبکه سوم سیما

در حالیکه بیش از 10 سال از برگزاری مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور می گذرد، مسئولان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در تلاش برای پخش زنده این رقابت‌ها از شبکه سوم سیما هستند.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: برای پخش زنده مسابقات فوتسال از شبکه سوم سیما نشست خوبی با آقای آقازمانی، مسئول بخش ورزش شبکه سوم سیما داشتیم. در این نشست موارد موردنظر خود را در چند بخش مطرح کردیم. نخست پخش زنده مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا و پس از آن رقابت‌های لیگ برتر باشگاههای کشور.

وی در ادامه افزود: مقرر شد مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا که تیرماه سالجاری در اصفهان برگزار می شود، با همکاری سیمای اصفهان پخش شود. ما بزودی برنامه این مسابقات را در اختیار شبکه سوم سیما قرار می دهیم تا بر این اساس برای پخش رقابت‌ها برنامه ریزی کنند.

رئیس کمیته فوتسال در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین از آقای آقازمانی درخواست کردیم ترتیبی اتخاذ کنند که حداقل هفته‌ای یک بازی از مسابقات لیگ برتر فوتسال بصورت زنده پخش شود. در این راه ما حتی حاضریم انعطاف پذیر باشیم و زمان مسابقات را به گونه ای تنظیم کنیم که در برنامه پخش برنامه‌های شبکه سوم خللی وارد نشود.

کد مطلب 894090

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