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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

رقابتهای پاراتکواندو - باکو

رهنما با پیروزی آغاز کرد / جعفرزاده در نیمه نهایی

رهنما با پیروزی آغاز کرد / جعفرزاده در نیمه نهایی

اولین دوره رقابتهای پاراتکواندو صبح امروز با پیروزی نماینده سبک وزن کشورمان در باکو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره رقابتهای پاراتکواندو با حضور تکواندوکاران 17 کشور صبح امروز در باکو آغاز شد. که نماینده ایران در اولین مبارزه خود به برتری دست یافت.

مهدی پور رهنما یکی از دو نماینده ایران در وزن 58- کیلوگرم در مبارزه با نماینده آذربایجان 8 بر3 به برتری دست یافت. این پیروزی باعث شد تا پوررهنما به مرحله نیمه نهایی صعود کرده و مدال برنز خود را قطعی کند.

همچنین مهدی جعفرزاده دیگر نماینده ایران در این مسابقات طبق قرعه دور اول را استراحت داشته و سپس در مرحله نیمه نهایی به دیدار برنده مبارزه فیلیپین و کلمبیا خواهد رفت.

کد مطلب 894094

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