تردید تحلیلگران نسبت به آموزش دین از سوی تونی بلر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، تونی بلر در مراسم افتتاحیه این برنامه آموزشی دین محور طی یک همایش ویدئویی گفت: این برنامه که به عنوان " رو به ایمان" اجرا می شود برای دانش آموزان فرصت منحصر به فردی جهت تعامل با قاره های مختلف، صحبت درباره ایمان خود، یادگیری درباره سایر ادیان و فرهنگها را فراهم می کند.

ابتکار عمل " رو به ایمان" از سوی بنیاد ایمان بلر راه اندازی شده و با حضور دانش آموزان 11 تا 16 ساله در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی اجرا می شود.

این برنامه که 3500 دانش آموز از 35 مدرسه 10 کشور جهان را پوشش می دهد قصد دارد گفتگو بین جوانان از ادیان و پیشینه های مختلف را دربرگیرد.

طرح این برنامه از تالارهای گفتگوی آنلاین و ویدئو کنفرانس استفاده می کند تا بحثها و گفتگوهایی میان گروه های دینی مختلف به وجود آورد. به عنوان بخشی از این طرح دانش آموزان روابط دینی با مجموعه ای از موضوعات چون خیریه، فقر، ثروت، محیط زیست، هنر، معماری، موسیقی و متون مقدس را بررسی می کنند.

این پروژه که برنامه درسی ویژه خود را دارد از سوی سازمان گواهینامه عمومی آموزش متوسطه مجوز گرفته و توسط بیش از یک هزار دانش آموز در سراسر جهان به طور آزمایشی اجرا شده است.

در انگلستان کالج وست تاوتون در بولتن در این پروژه شرکت می کند. از پاکستان که جمعیت بسیاری از مسلمانان بریتانیایی پاکستانی تبار هستند مدرسه شهر در استان سیند در این برنامه شرکت می کند که دانش آموزان آن را مسلمان، هندو و سیک تشکیل داده اند.

مدارسی هم در هندوستان، سنگاپور، لبنان، فلسطین، تایلند، اندونزی، آمریکا، کانادا در این برنامه شرکت می کنند.

بلر که در سال 2007 پس از 10 سال از قدرت کناره گرفت بنیاد ایمان بلر را در ماه می گذشته تأسیس کرد. بنیاد ایمان با هدف ترویج احترام، دوستی و درک میان ادیان بزرگ جهان فعالیت می کند.

آغاز این برنامه با ملحق شدن دانش آموزان بریتانیا، هندوستان و فلسطین برای گفتگو با یکدیگر به طور ویدئویی و با حضور تونی بلر درباره نقش ایمان در جهان امروز رقم خورد.

بلر که اکنون به عنوان نماینده گروه چهار جانبه برای صلح خاورمیانه نیز فعالیت می کند گفت: درحالی که دنیا افراد را به یکدیگر نزدیکتر می کند دین اهمیت بیشتری یافته و می تواند ابزاری برای گردهم آوردن افراد باشد.

وی در ادامه گفت: اگر به بخشهای مختلفی از دنیا و مناقشات توجه کنید متوجه خواهید شد که بسیاری از آنها دارای ابعاد دینی هستند. بنابراین آشنا کردن جوانان در سالهای اولیه زندگی خود با ادیان مختلف ضروری است.

این درحالی است که نخست وزیر سابق بریتانیا به سکوت خود در رابطه با ایمان شخصی درحالی که عهده دار نخست وزیری بوده بسیار مشهور است.

تونی بلر پس از ترک مقام خود اعلام کرد که از مذهب کاتولیک به کلیسای کاتولیک روم پیوسته و از آن زمان به بعد به کرات درباره ایمان خود صحبت کرده است. وی همچنین تصدیق کرده دین تأثیر مهمی در دوره قدرت وی داشته است.

بسیاری نسبت به نقش بلر در امور بین دینی ابراز تردید کرده و در این رابطه با حمایت وی از رئیس جمهور سابق آمریکا برای جنگ در عراق اشاره کرده اند.