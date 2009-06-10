اول تیر ؛ پایان مهلت استانداردسازی مصالح ساختمانی

محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر گفت: خرداد ماه امسال مهلت قانونی استانداردسازی مصالح ساختمانی درکشور پایان می یابد، این در حالی است که هم اکنون ورود مصالح غیراستاندارد به بازارساخت و ساز مسکن ممنوع است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشوربیان کرد: به کارگیری استانداردهای اجباری مصالح ساختمانی در 23 اسفندماه سال 84 به تصویب هیئت وزیران رسید و هماهنگی های لازم میان وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی صورت گرفته و در سال گذشته بنا بر پیشنهاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مهلت استانداردسازی برخی مصالح تا پایان خرداد ماه سال 88 تمدید شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون مهلت قانونی استانداردسازی مصالح ساختمانی رو به پایان است، افزود: از پایان خرداد ماه امسال کلیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مصالح ساختمانی ملزم به رعایت استانداردسازی مصالح تولیدی هستند و در حال حاضر در بازار ساخت و ساز کشوراستفاده از مصالح غیراستاندارد منسوخ شده است.

فاطمی عقدا اظهارداشت: هم اکنون در ساخت و سازهای عمومی و دولتی همچنین در ساخت ساختمانها و مجتمع های مسکونی بزرگ استفاده از مصالح غیراستاندارد ممنوع شده است، البته ممکن است هنوز در یکسری ساخت و سازهای شخصی مصالح غیراستاندارد مورد استفاده قرار گیرد که با آنها نیز برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه مردم حاضر به پذیرفتن خطرات ناشی از به کارگیری مصالح غیراستاندارد در ساخت و سازها نیستند، افزود: در شرایط کنونی نظام مهندسی به شدت با متخلفان ساختمانی برخورد می کند، ضمن اینکه وزارت بازرگانی با اعمال نظارت بر بازار ساخت و ساز از به کارگیری مصالح غیراستاندارد جلوگیری می کند و وزارت صنایع و معادن نیزبه طورجدی بحث صدورمجوزهای ساخت را دنبال می کند.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کشورتصریح کرد: تا حدود دو سال گذشته استفاده از مصالح استاندارد و نیزتولید استاندارد آن در پروسه ساخت و ساز چندان مورد توجه قرارنداشت، ولی هم اکنون این امر اجباری است و تولیدکنندگان و سازندگان مسکن ملزم به رعایت آن شده اند.