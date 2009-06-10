شهرداری به خوبی از عهده نظافت شهر در ایام انتخابات برآمده است

محمد عیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : ایام تبلیغات انتخابات اگرچه حجم کار نظافتی در شهری مثل تهران را افزایش می دهد با این همه شهرداری به خوبی و طبق روال معمول از عهده کار خود برآمده و این مهم را انجام می دهد.

وی با اشاره به عدم محاسبه حجم و میزان زباله های تولید شده در زمان تبلیغات انتخابات گفت : به هر حال در طول هر سال روزهایی مانند انتخابات، مناسبتهای دینی مذهبی و راهپیمایی ها وجود دارد که زباله هایی اضافه بر روند طبیعی تولید می شود، شهرداری و نیروهای طرف قرار داد هم با در نظر گرفتن این روزها به انجام کار خود می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر در ایام تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با شور و حال فزاینده ای از سوی شهروندان و طرفداران کاندیداها همراه گشته موجب افزایش چشمگیر تولید زباله در سطح شهر شده است .

بطوریکه پس از پایان برنامه تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی آنچه که بیش از همه به چشم می آید حجم فراوان و گسترده پوسترها و تراکتهای پاره شده و به جا مانده در سطح خیابانها و میادین شهر است. با این وجود شهروندان تهرانی هر صبح که برای آغاز یک روز جدید خود را برای رفتن سر کار آمده می کنند با خیابانهای تمیز و عاری از زباله مواجه می شوند که نشان کمی از زباله های انتخاباتی دارند.

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه تاکید کرد : به هر حال در طول سال روزهایی مانند ایام تعطیلات نوروز وجود دارد که به دلیل مسافرت شهروندان حجم کار شهرداری و نیروهای طرف قرار داد آن برای نظافت شهر پایین می آید و روزهایی هم مانند انتخابات هست که حجم کار بالاست اما با همه اینها شهرداری تمام تلاش خود را تمیز نگه داشتن سطح شهر به نحو احسن انجام می دهد.