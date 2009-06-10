اسامی برندگان بهترینهای دنیای وب در سال 2009 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سیزدهمین دوره Webby Awards سایتهای شبکه اجتماعی "توییتر"، وبلاگ "آریانا هافینگتون" و سایت روزنامه نیویورک تایمز برندگان اصلی این جایزه به شمار می روند.

مراسم Webby Awards 2009 را آکادمی بین المللی علوم و هنرهای دیجیتال همانند سالهای گذشته در شهر نیویورک برگزار کرد.

وبلاگ HuffingtonPost.com که یک وبلاگ متخصص در اطلاع رسانی و اخبار حوزه سیاسی است در آمریکا به عنوان یکی از نمونه هایی در دنیای وب شناخته می شود که رسانه های سنتی را تهدید می کنند.

بنیانگذار این وبلاگ "آریانا هافینگتون" است که در زمان دریافت جایزه اسکار وب تمام احساس خود را تنها در پنج کلمه اظهار داشت و گفت: "من روزنامه ها را نکشتم، قبول؟"

براساس گزارش نیویورک تایمز، همچنین "بیز استون" یکی از بنیانگذاران مینی شبکه اجتماعی "توییتر" در زمان دریافت این جایزه، اصل استفاده از پنج کلمه را رعایت کرد و گفت: "خلاقیت یک منبع تجدیدپذیر است."

در این سایت کاربران می توانند پستهایی با حداکثر 140 حرف بنویسند.

از میان رسانه های سنتی روزنامه نیویورک تایمز توانست رتبه سوم این جایزه را بدست آورد.