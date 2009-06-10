اطلاعیه مشترک ستادهای انتخاباتی 4 کاندیدای ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان روسای ستادهای انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری طی بیانیه ای که به امضای دکتر اللهیاری رییس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان اصفهان، دکتر علیرضا انصاری رییس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان اصفهان، حجت الاسلام سید محی الدین احمد میرمرشدی رییس ستاد انتخاباتی دکتر احمدی نژاد و سید علی نکویی، رییس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در استان اصفهان رسیده، با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) آمده است:

اکنون که در آستانه برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اسلامی هستیم، ضمن دعوت گسترده آحاد مردم شهید پرور استان اصفهان جهت هرچه با شکوه تر و حضور حداکثری، از دست اندرکاران اجرایی و اعضای ستادهای تبلیغاتی و طرفدران صدیق و حامیان کاندیداهای محترم درخواست می شود از هرگونه اقدام خلاف قوانین و مقررات خودداری و رعایت شئونات اخلاق اسلامی و انسانی را کرده و همگام با مردم استان جهت حماسه 22 خرداد تلاش وافر نمایند.

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه به سخنان امام خمینی(ره) اشاره شده و آمده "از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار می رود که اخلاق اسلامی و انسانی را در تبلیغ برای کاندیداهای خویش مراعات کرده و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد ولو برای پیشبرد مقصود اسلامی، خودداری کنند. ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ مطرود و از انگیزه های غیر اسلامی است".