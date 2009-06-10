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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

لاپورتا از انتقال گرانقیمت کاکا به رئال مادرید انتقاد کرد

لاپورتا از انتقال گرانقیمت کاکا به رئال مادرید انتقاد کرد

خوان لاپورتا از فلورنتینو پرز، همتای خود در تیم رئال مادرید، به دلیل صرف هزینه های بسیار در بازار نقل و انتقالات انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید روز دوشنبه با انعقاد قراردادی 65 میلیون یورویی، کاکا، بازیکن برزیلی میلان، را به خدمت گرفت.

برپایه گزارش ای اس پی ان، شایعات حاکی از آن است که رئالی ها برای به خدمت گرفتن کریستیانو رونالدو حتی حاضر به پرداخت 80 میلیون یورو هستند. لاپورتا اعتقاد دارد اینگونه پرداخت ها برای فوتبال خطرناک است.

رئیس باشگاه بارسلونا گفت: این موقعیتی است تا نشان دهیم بازار تا چه حد متغیر است. پرداخت این مبالغ بسیار گزاف است. این با واقعیت بازار همخوانی ندارد و خیلی خطرناک است.

کد مطلب 894107

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