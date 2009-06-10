به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ترمینال" نوشته و کار سیامک احصایی درباره داستان حضور سه زن در ایستگاهی ناشناخته است. این نمایش با حضور فاطمه معتمدآریا، شبنم مقدمی و پانته‌آ پناهی‌ها ساعت 20:30 در سالن اصلی مولوی به روی صحنه می‌رود. "ترمینال" در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به روی صحنه رفته است.



نمایش "آسمان روزهای برفی" نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی محمد عاقبتی کاری از گروه تئاتر "لیو" است که پیش از این در بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا شد. این نمایش ساعت 19 در تالار اصلی مولوی به روی صحنه می‌رود.

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