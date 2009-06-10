آمادگی استانداری تهران برای کمک به ساخت واحدهای مسکونی ویژه محرومان

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفعلی درون پرور گفت: استانداری تهران جهت تامین زمین مورد نیاز به خیرین مسکن ساز برای ساخت مسکن ویژه محرومان استان تهران از آمادگی کاملی برخوردار است.

درون پرور در جمع اعضای هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان تهران افزود: استانداری تهران در بخشهای مختلف از جمله صدور پروانه ساخت، عوارض و تسریع در تغییر کاربریهای زمین، ساخت مسکن محرومان را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

معاون استاندار تهران از آمادگی برای ساخت 4 هزار واحد مسکونی ویژه محرومان توسط خیرین مسکن ساز استان تهران خبر داد و گفت: 303 واحد مسکونی در شهرهای ورامین، ارجمند در شهرستان دماوند و حسن آباد در شهرستان ری برای محرومان در حال احداث می باشد.

درون پرور با بیان اینکه خیرین مسکن ساز استان تهران که تنها سه سال از تاسیس آن می گذرد توانسته است خدمات بسیاری به محرومان استان با ساخت واحدهای مسکونی ارائه دهد، اظهارداشت: به زودی 15 واحدمسکونی در حسن آباد شهرستان ری و ورامین به محرومان منطقه تحویل می گردد.

درون پرور یادآور شد: هم اکنون انجمن خیرین مسکن ساز استان علی رغم تمایل بسیار برای ساخت واحدهای مسکونی ویژه محرومان جهت تامین زمین با مشکلات فراوانی روبرویند که استانداری تهران جهت رفع این مشکل وارد شده است.