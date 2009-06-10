کاهش کمکهای خیریه کلیسای ارتدکس روسیه را در تنگا قرار داده است

به دنبال متوقف شدن کمکهای بسیاری از شرکتها در شرایط بحران اقتصادی، کلیسای ارتدکس روسیه با کاهش بودجه مواجه شده است. براساس مرکز اطلاعاتی یک سازمان خیریه روسیه، نیمی از شرکتهای روسیه میزان کمکهای خود را به کلیسا کاهش داده اند و 27 درصد آنها کمک به کلیسا را از بودجه خود حذف کرده اند. این درحالی است که درآمد حاصل از فروش شمع، شمایل و اشیای ارزشمند کلیسا مهمترین منبع درآمد مقر پاتریاک مسکو را تشکیل می دهد.

قوانین منع ورود سیکها به ارتش آمریکا بررسی می شوند

به دنبال اعتراض جامعه سیک، وزارت دفاع ایالات متحده تصمیم گرفت سیاستهای خود را که از الحاق سیکها به نیروی مسلح جلوگیری می کرد تغییر دهد. پنتاگون از طرف وزیر امور خارجه به یک گروه ائتلافی از سیکها اطلاع داد که قانونهای کنونی درباره ممانعت از حضور سیکهای آمریکایی در ارتش به خاطر پوشیدن عمامه مورد بررسیهای مجدد قرار می گیرد.

اخراج نگهبان ساختمانی در ترکیه به دلیل حجاب زن و دخترش

یکی از رؤسای ساختمانهای مسکونی استان ازمیر ترکیه نگهبان ساختمان و خانواده اش را از خانه اش اخراج کرد و علت آن را حجاب زن و دختر مرد و انجام شعائر دینی از سوی مرد خواند. وی طی شکایتی از دادگاه خواست تا آنها زودتر از خانه بروند. دادگاه نیز درخواست وی را قبول و از نگهبان خواست زودتر خانه را ترک کند و در صورتیکه حجاب را بردارند می توانند به ادامه کار بپردازند.

هتک حرمت یکی از مساجد فلسطین از سوی افراطیها

مسئولان پرونده شهرک سازی فلسطین اعلام کردند شهرک نشینان یهودی و افراطی صبح زود وارد مسجد حضرت الیاس یکی از استانهای فلسطین شده و به هتک حرمت پرداختند. آنها پیش از اینکه مسلمانان برای اقامه نماز صبح بیایند فرار کردند. هنگامی که مسلمانان رسیدند شعارهای نژادپرستی علیه مسلمانان و تبعیض دینی بر روی دیوار دیدند.