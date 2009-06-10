به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، در این نشست مهدی طالب‌پور سرپرست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی اظهار کرد: در دوره‌های قبلی ورزش دانشجویی بهترین تدارکات را داشته است و سعی می‌کنیم چیزی کم نگذاریم. ورزش دانشجویی حرفه‌ای نیست که انتظارات را حرفه‌ای پاسخگو باشیم ولی این قول را می‌دهیم که حداکثر پرداخت‌ها را داشته باشیم.

وی درمورد انتخاب شدن ملی‌پوشان برای یونیورسیاد صربستان گفت: مربیان باید در انتخاب‌ها دقت زیادی داشته باشند تا بهترین‌ها ملی‌پوش شوند. در این مقطع فعلی باید ورزش دانشجویی را اولویت اول بدانیم. کمک به توسعه ورزش دانشجویی در کسب همین مدال‌ها است. پس از یونیورسیاد تایلند که از رده‌ی نوزدهم جهان به سیزدهم ارتقا پیدا کردیم، توانستیم در سال بعد مجوز اعزام 14 تیم به مسابقات برون مرزی را بگیریم که یازده اعزام آن انجام شد. همچنین به ازای هر فردی که به صربستان می‌بریم باید توجیه کافی داشته باشیم.

طالب‌پور همچنین ابراز داشت: همان طور که در فیزو هم عنوان شده، یونیورسیاد دانشجویی بالاترین رقابت در سطح ورزش جهان پس از بازی‌های المپیک محسوب می‌شود و ورزشکاران باید این مساله را درک کنند. دانشجویان از طریق کسب مدال در یونیورسیاد می‌توانند در مقاطع فوق لیسانس و دکترا تحصیل کنند که موضوع نیز می‌تواند انگیزه‌ی آنها را دو چندان کند.

سرپرست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی در پایان گفت: قبل از آغاز یونیورسیاد مجمع سالانه‌ی فیزو برگزار می‌شود که از جمع پیشنهادات ارسالی کشورها به فیزو تنها سه پیشنهاد ایران و یک پیشنهاد فرانسه مورد موافقت کمیته اجرایی قرار گرفته که در این مجمع برای تصویب مطرح خواهند شد. خوشبختانه دید خوبی نسبت به ایران در فدراسیون جهانی ورزش‌های دانشجویی به وجود آمده است.