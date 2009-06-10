10 درصد جوازهای تاسیس واحدهای تولیدی تبدیل به پروانه بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا نوری تیرتاشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: صدور جواز تاسیس برای احداث واحدهای تولیدی در استان به طور متوسط 70 درصد کاهش یافت که این کاهش ناشی از افزایش ضریب اهلیت متقاضی، کیفی شدن فرآیند صدور جواز تاسیس را موجب می شود.

وی اظهار داشت: با کیفی شدن فرآیند صدور جواز تاسیس صنعتی و معدنی، ضریب تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره برداری از 10 درصد به 60 درصد افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا شایسته است وزارت صنایع و معادن جهت صیانت از منافع متقاضیان سرمایه گذاری و با رویکرد برنامه ریزی راهبردی، نسبت به ممیزی و معرفی مشاوران ذیصلاح در رشته های تخصصی اقدام کند تا علاوه بر صرفه جویی زمانی از هدر رفتن منابع ملی ممانعت به عمل آید.

نوری عنوان کرد: ضرورت بررسی مطالعات امکان سنجی (ارزیابی اقتصادی، فنی و مالی طرح) در بدو تصمیم به سرمایه گذاری صنعتی توسط متقاضی یا مهندسان مشاور منتخب، مستلزم هزینه هایی برای متقاضیان سرمایه گذاری بوده بنابراین متقاضیان امر سرمایه گذاری با فرض هزینه بر بودن مطالعات مورد نیاز، اقدام به اخذ جواز تاسیس می کنند.

کارشناس صنایع و معادن گلستان بیان داشت: پیشنهاد می شود مبلغ نیم در هزار هزینه کارشناسی طرح، متناسب با میزان سرمایه گذاری تا سقف 40 میلیون ریال افزایش یابد.

وی متوسط سرمایه گذاری پیش بینی شده در جوازهای تاسیس صادره طی سال 87 را در کل کشور معادل 40 میلیارد ریال اعلام کرد.

نوری عنوان کرد: شایسته است وزارت صنایع و معادن (سازمانهای صنایع و معادن استانها) در راستای سیاست تدوین و اعلام راهبرد توسعه صنعتی و معدنی، ضمن اعلام اولویتهای سرمایه گذاری در بخش صنعت ومعدن و نیز معرفی طرحهای اشباع، علاوه بر جهت دهی به جریان سرمایه گذاری و ممانعت از سرمایه گذاری موازی، از اتلاف منابع ملی نیز جلوگیری کنند.

بیش از 849 واحد صنعتی و معدنی در گلستان فعالیت دارد.