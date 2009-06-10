کشف بزرگترین سیاه چاله ای که تاکنون رصد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اندازه گیریهای جدید نشان می دهد که این سیاه چاله جدید دو تا سه برابر سنگین تر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد.

ستاره شناسان دانشگاه تکزاس در آستین و موسسه ماکس پلانک آلمان نشان دادند جرم این سیاه چاله که در قلب کهکشان عظیم M87 قرار دارد 4/6 میلیارد برابر جرم خورشید است.

این اندازه گیریهای جدید نشان می دهند که سیاه چاله های دیگری که در کهکشانهای نزدیک به کهکشان راه شیری قرار دارند نیز می توانند سنگین تر از اندازه هایی باشند که در حال حاضر دانشمندان از آنها آگاهند. همچنین این اطلاعات می تواند به ستاره شناسان در حل معمای بزرگ چگونگی توسعه کهکشانها کمک کند.

نتایج این کشف که در دویست و چهاردهمین اجلاس سالانه انجمن ستاره شناسی آمریکا مطرح شده است می تواند برای درک بهتر ارتباط میان کهکشانها با سیاه چاله ها مفید باشد.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "اگر شما جرم یک سیاه چاله را تغییر دهید می توانید چگونگی ارتباط میان سیاه چاله با کهکشان را هم تغییر دهید."

براساس گزارش سایت space.com، کهکشان M87 در فاصله 50 میلیون سال نوری از زمین قرار دارد. M87 از اولین کهکشانهایی است که احتمال وجود یک سیاه چاله در مرکز آنها به اثبات رسیده است.

این کشف با کمک تلسکوپ VLT رصدخانه اروپایی نیمکره جنوبی در شیلی و تلسکوپ جمینی در هاوایی انجام شده است.