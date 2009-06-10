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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۳

برای حضور در کاپ آسیا ؛

تیم ملی سه گانه ایران عازم چین می شود

تیم ملی سه گانه ایران عازم چین می شود

تیم ملی سه گانه ایران در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برای حضور در رقابت های قهرمانی کاپ آسیا عازم چین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها از تاریخ 2 تا 5 مردادماه سال جاری در شهر پکن پایتخت چین برگزار می شود و تیم  های ملی جوانان و بزرگسالان ایران مقرر است با 12 نفر در قالب 9 ورزشکار، 2 مربی و یک سرپرست عازم این مسابقات شود.

هدف فدراسیون سه گانه از اعزام تیم ملی به رقابت های چین تدارک مناسب و کسب آمادگی بیشتر جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیاست که قرار است شهریورسال 88 در کشور کره جنوبی برگزار شود.

تیم ملی سه گانه ایران اردیبهشت ماه گذشته با 58 ورزشکار دریک دوره مسابقات کاپ آسیایی که در خلیج سوبیک واقع در فیلپین برگزار شد شرکت کرد و برای اولین بار در تاریخ این ورزش در کشورمان به مقام نایب قهرمانی در رده تیمی دست یافت.

کد مطلب 894129

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