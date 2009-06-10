گردهمایی هزاران نفر از هواداران موسوی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، برگزار کنندگان این مراسم ابتدا با هدف حضور هفت هزار نفر و تشکیل یک زنجیره انسانی از میدان شهدا و خیابان سلمان فارسی (نادری) تا انتهای کیانپارس اهواز اقدام به برگزاری این مراسم کردند ولی به دلیل استقبال بی شمار حامیان موسوی موفق به تشکیل زنجیره انسانی نشدند و اقدام به راهپیمایی در سطح شهر اهواز کردند.

به دنبال این راهپیمایی بسیاری از خیابانهای اصلی شهر اهواز مثل 24 متری و سلمان فارسی بسته و عبور و مرور مردم و خودروها متوقف شد.

هواردارن میرحسین موسوی با شعارهای خود شهر اهواز را تحت تاثیر قرار داده بودند در این بین رنگ سبز که نماد حامیان موسوی است به شدت در میان جمعیت به چشم می آمد.

این در حالی است که این تجمع بدون حضور سخنران و یا یکی از اعضای برجسته ستاد میرحسین و تنها به صورت اعلام پیامکی بین مردم صورت گرفت، در عین حال هیچ پلاکارد یا بنری نیز برای برگزاری این مراسم در سطح شهر نصب نشده بود.

در این راهپیمایی شعارهایی همچون «موسوی موسوی حمایتت می‌کنیم»، «سلام بر موسوی درود بر خاتمی»، «آزادی اندیشه همیشه همیشه»، «دو دوتا، ده تا»،سر داده می‌شد.