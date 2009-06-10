به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد ربایندگان این اثر ارزشمند هنری را از یک محفظه شیشه‌ای بدون قفل در موزه ملی پیکاسو در پاریس به بیرون انتقال داده‌اند و مقام‌های رسمی موزه صبح روز سه‌شنبه متوجه محفظه خالی دفتر طراحی‌های پیکاسو شدند.

پلیس گفت هیچ نشانه‌ای مبنی بر ورود با توسل به زور یا خاموش کردن زنگ‌های خطر موزه پیکاسو پیدا نکرده است. در این موزه بیش از 250 تابلو نقاشی، 160 مجسمه و 1500 طرح نقاش معروف اسپانیایی نگهداری می‌شود. به گفته پلیس سارقان زمانی بین اواخر وقت دوشنبه یا اوایل روز سه‌شنبه در ساختمان قرن هفدهمی موزه پنهان شده و دفتر طراحی‌های پیکاسو را دزدیده‌اند.

این دفتر ارزشمند از طبقه اول موزه ملی پیکاسو به سرقت رفته که در منطقه مارای پاریس قرار دارد. موزه روز سه‌شنبه برای بازدید عموم بسته بود. اما قرار بود برخی میهمانان ویژه از آن بازدید کنند. طبق اعلام وزارت فرهنگ فرانسه، 32 طراحی به سرقت رفته مربوط به سال‌های 1917 تا 1924 بوده است.

آثار نقاش مشهور اسپانیایی ـ که در مالاگا به دنیا آمد، سال‌ها در پاریس زندگی کرد و سال 1973 در دهکده ساحلی موژین درگذشت ـ دارای ارزش مادی فراوان و معمولا یکی از اهداف سارقان آثار هنری است. در فوریه 2007 دو تابلو نقاشی پیکاسو به ارزش 50 میلیون یورو از منزل نوه او پاریس دزدیده شد.

در ژوئن 2008 هم چهار تابلو نقاشی از این هنرمند در سائوپولوی برزیل به سرقت رفت. اما چند هفته بعد بدون اینکه آسیبی به آنها وارد شده باشد پیدا شد.