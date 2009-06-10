به گزارش خبرنگار مهر، "یائو مینگ" بازیکن 2 متر و 27 سانتی متری چین در مسابقات حرفه‌ای بسکتبال آمریکا (NBA) و دیدار مقابل لسان جلس لیکرز دچار آسیب دیدگی شد. اما غیبت این بازیکن در تیم ملی چین دلیلی بر تضعیف شانس این تیم در راه به صعود به پیکارهای جهانی 2010 ترکیه نخواهد بود.

سایت "بیزنس میرر" در گزارشی با اشاره به این خبر اعلام کرده است: "یائو مینگ" سنتر بلند قامت چینی‌ها که با هوستون راکتس در رقابت‌های NBA حضور دارد به دلیل شکستگی از ناحیه پای چپ قادر نخواهد بود تیم ملی چین را در بیست و پنجمین دوره مسابقات جام ملت‌های مردان آسیا و انتخابی جام جهانی ترکیه که مردادماه در تیانجین چین برگزار می‌شود، همراهی کند.

اما تیم ملی بسکتبال چین با داشتن سه بازیکن دیگر به نام‎های "یی جیان لیان"، "وانگ ژی ژی" و "سان یوئه" که تجربه بازی در آمریکا را دارند همچنان تیم پرقدرت آسیا در جام ملت‌های مردان این قاره به شمار می‌رود.

"یی" در تیم نیوجرسی نتس بازی می‌کند. "یوئه" بازیکن ذخیره لس آنجلس لیکرز است و "وانگ" هم تجریه دالاس ماوریک را دارد. ضمن اینکه تیم ملی بسکتبال چین بازیکنان پرقدرت دیگری نظیر "سو وی"، "وانگ ژنگ"، "سان ژه"، "ژانگ دایو" و "لی موهائو" هم در اختیار دارد.

"بیزنس میرر" همچنین ایران را پس از چین دومین تیم آسیایی صعود کرده به جام جهانی 2010 ترکیه می‌داند: تیم ملی بسکتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات جام ملت‌های آسیاست. این تیم با حامد حدادی که عضو تیم ممفیس گریزلیز مسابقات NBA آمریکاست یکی از حریفان سرسخت در بیست و پنجمین این رقابت‌ها به شمار می‌آید. چین و ایران بخت‌های اول و دوم مسابقات جام ملت‌های مردان آسیا برای صعود به دوره آتی جام جهانی هستند.

این سایت خبری همچنین شانس کسب سهمیه سوم آسیا برای جام جهانی ترکیه را برای 5 تیم بیشتر از سایر تیم‎ها می‎داند: لبنان، کره‌جنوبی، ژاپن، سوریه و قزاقستان هم تلاش دارند تا سهمیه سوم را از آن خود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 15 تا 25 مردادماه در تیانجین برگزار می شود. "ینگ گو یائو" سرمربی تیم ملی بسکتبال فیلیپین که همراه با این تیم در بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت‌های مردان آسیا در چین شرکت خواهد کرد از چین و تیم‌های خاورمیانه به عنوان تیم‌های پرقدرت این رقابت‌ها یاد کرده است.

وی طی گفتگویی اظهارداشت: "لبنانی‌ها با "جکسون ورومن" که به تازگی ملیت این کشور را در اختیار گرفته است حریفی سرسخت به شمار می‌آید. "

ورومن 28 ساله به عنوان ارزشمندترین بازیکن جام باشگاه های آسیا در جاکارتا اندونزی انتخاب شد. وی به تیم مهرام کمک کرد تا عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.