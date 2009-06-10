رئیس جمهور مطلوب باید دلداده اسلام و انقلاب باشد

عوض حیدرپور شهرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: رئیس جمهور آینده کشورمان باید شخصی متدین باشد که همواره حرکت در خط اسلام ناب محمدی را در راس امور خود قرار دهد و در این راستا حرکت نماید.

وی ادامه داد: در سوابق وی نیز باید دل دادگی خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب دیده شود و او همواره در این مسیر گام برداشته باشد تا در نهایت بتواند کشور را به نقطه تعالی برساند و همچنین باید بتواند به عنوان نقش هماهنگ کننده موضوعات را کاملا هماهنگ و کارشناسی شده انجام دهد.

حیدرپور اظهار داشت: داشتن اطلاعات روز و استفاده از یک گروه مشورتی و اعتقاد به دانشهای روز از جمله مسائلی است که باید همواره مورد نظر رئیس جمهوری آینده کشور باشد.

وی تصریح کرد: وی باید همواره اعتقاد به همدلی با دو قوه دیگر در کشور داشته باشد و تعامل او با مجلس و قوه قضائیه تعاملی سازنده باشد.