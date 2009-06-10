رئیس جمهور مطلوب باید دلداده اسلام و انقلاب باشد

عوض حیدرپور شهرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: رئیس جمهور آینده کشورمان باید شخصی متدین باشد که همواره حرکت در خط اسلام ناب محمدی را در راس امور خود قرار دهد و در این راستا حرکت نماید.
وی ادامه داد: در سوابق وی نیز باید دل دادگی خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب دیده شود و او همواره در این مسیر گام برداشته باشد تا در نهایت بتواند کشور را به نقطه تعالی برساند و همچنین باید بتواند به عنوان نقش هماهنگ کننده موضوعات را کاملا هماهنگ و کارشناسی شده انجام دهد.
حیدرپور اظهار داشت: داشتن اطلاعات روز و استفاده از یک گروه مشورتی و اعتقاد به دانشهای روز از جمله مسائلی است که باید همواره مورد نظر رئیس جمهوری آینده کشور باشد.
وی تصریح کرد: وی باید همواره اعتقاد به همدلی با دو قوه دیگر در کشور داشته باشد و تعامل او با مجلس و قوه قضائیه تعاملی سازنده باشد.نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیپگری از سخنان خود در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "اکنون مهمترین مشکلات موجود در کشور چیست" اظهار داشت: رئیس جمهور آینده کشورمان باید به مسائلی چون اشتغال زایی و سیاست خارجی اعتقاد داشته باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت اشتغال در کشور مساعد نیست و باید تلاش کرد تا در سطح کشور ایجاد اشتغال داشته باشیم و تحقق این امر به سبب بالا بردن رفاه در میان مردم است.
حیدرپور در بخش پایانی سخنان خود به سیاست خارجی کشور نیز اشاره و خاطر نشان کرد: در هر صورت در حال حاضر سیاست خارجی کشور در فشار است.
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