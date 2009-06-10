شکنجه کودکان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القبس کویت، نیروهای گردان نظامی "کفیر" رژیم صهیونیستی در روستای "حارس" کرانه غربی در روز بیست و ششم مارس گذشته، با بستن چشم کودکان فلسطینی،آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این روزنامه به نقل از "ایندیپندنت" می نویسد: این اعترافات که به صورت مکتوب انجام شده است، تمام سخنان پیشین فرمانده این گردان نظامی را زیر سئوال می برد.

سرهنگ "ایتای فیروب" فرمانده گردان نظامی "کفیر"،پیش از این ، رفتار خشونت آمیز نظامیان با کودکان فلسطینی و شکنجه آنها را برای انجام ماموریت مورد نظر رژیم اشغالگر قدس توجیه کرده بود.



در عملیات این گردان، نظامیان صهیونیست با یورش به خانه های فلسطینیان، 150 نفر از آنان را که در میان آنها کودکان زیر 14 سال نیز وجود داشته است، به شدت شکنجه کرده اند.