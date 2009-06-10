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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

معرفی آثار راهیافته به بخش نهایی جشنواره "دست های کوچک دعا" ‏

50 اثر به بخش نهایی دومین جشنواره بین المللی و چهارمین جشنواره سراسری "دست‌های کوچک دعا" راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جشنواره دست‌های کوچک دعا با اعلام این خبر افزود: آثار راهیافته به بخش نهایی این جشنواره، پس از یکماه داوری، از میان 25هزار اثر ارسالی از 20 کشور جهان همچون آمریکا، ایتالیا، بلژیک، فرانسه، کانادا، بلژیک و .....انتخاب شده اند.

عشق به وطن، جهان عاری از جنگ، دلتنگی برای خدا و خانواده دوستی، از مشترکات دعاهای رسیده به این جشنواره است. ‏

حسن نجفی از اعلام اسامی راهیافتگان بخش مسابقه بین المللی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: کار بررسی آثار در بخش بین المللی از سوی هیئت داوران شروع شده است و در چند روز آینده، نفرات برتر در هر دو بخش سراسری و بین المللی، معرفی می شوند.

هیئت داوری جشنواره "دست های کوچک دعا" را آذرمیدخت آذرهوش، الهه کسمائی، امینه اسدی، فریبا محمدی و کمال شفیعی تشکیل می دهند.

چهارمین جشنواره سراسری و دومین جشنواره بین المللی "دست های کوچک دعا" ویژه بهترین دعای تحویل سال از زبان کودکان، 15 تیرماه سال جاری کار خود را در تبریز پایان می دهد.‏
 

کد مطلب 894160

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