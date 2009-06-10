به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علمی حجت‌الاسلام رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه) استاد معلمی( عضو هیئت علمی پژوهشگاه باقرالعلوم(ع) ) و دکتر محمد رضائی ( عضو هیئت علمی پژوهشگاه) به عنوان گروه داوران و حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه و دکتر نصری به عنوان ناقد حضور خواهند یافت.

در بخشی از این نظریه علمی آمده است: " مراد از اعجاز شناختی قرآن این است که مفهوم‌سازی‌های قرآن از موقعیتهای مختلف بی‌نظیر هستند. این نظریه در واقع به پردازش اطلاعات در آیات، مربوط می شود. آیات قرآن هم مانند تعابیر زبانی با موقعیتهایی ارتباط دارند و به واسطه پردازش خاصی از اطلاعات راجع به آن موقعیت، آنها را نشان می‌دهند. "

دکتر علیرضا قائمی نیا که آثاری چون "درآمدی بر منشا دین"، "وحی و افعال گفتاری" و "معناشناسی شناختی قرآن" را در کارنامه ارزشمند تألیفات خود دارد، تاکنون بیش از 25 عنوان مقاله در سمینارها و کنفرانسهای علمی ارائه کرده و در حوزه معرفت‌شناسی و دانشهای وابسته تخصص دارد.

این نشست علمی عصر پنجشنبه 21 خردادماه با حضور داوران و ناقدان و نیز تنی چند از میهمانان حوزوی و دانشگاهی و اصحاب رسانه‌های جمعی و گروهی، ساعت 16 تا 18 بعد از ظهر در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می‌شود.

