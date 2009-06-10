اتوبوسهای شهری زنجان به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بیوک شامی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر زنجان افزود: سازمان اتوبوسرانی زنجان و حومه طبق دستور العملهای صادره هیئت وزیران، در نظر دارد امتیاز بهره برداری تعدادی از اتوبوسهای شهری را به بخش غیردولتی واگذار کند و بدین ترتیب پس از واگذاری اتوبوس ها سازمان به عنوان یک نهاد مدیریتی و نظارتی عمل خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به فعالیتهای حمل و نقل عمومی در چند سال اخیر که مهمترین بحث آن سپردن امور به خود مردم بود، ادامه داد: سازمان اتوبوسرانی زنجان تا به امروز تعداد 35 دستگاه از اتوبوسهای خطوط شهری را به بخش خصوصی واگذار کرده و هم اکنون نیز در نظر دارد تعدادی از اتوبوسهای صفر کیلومتر را به متقاضیان واگذار کند.

شامی افزود: تسهیلات در نظر گرفته شده برای این امر، تامین 82.5 درصد بهای اتوبوس توسط دولت و اخذ 17.5 درصد بها آن از متقاضیان است که 50 درصد این آورده بخش خصوصی نیز از طریق معرفی به بانکهای عامل به صورت وام اخذ خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی زنجان و حومه از متقاضیان واجد شرایط درخواست کرد جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست به واحد امور خصوصی سازمان اتوبوسرانی واقع در طبقه فوقانی سازمان ترمینال مرکزی مراجعه کنند.