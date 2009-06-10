شوراهای حل اختلاف گلستان ساماندهی و تعدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری ظهر چهارشنبه در بازدید از حوزه قضایی گرگان افزود: در راستای اجرای این طرح شوراهای حل اختلافی که عملکرد ضعیفی دارند شناسایی و درباره ادامه روند فعالیت آنها تجدید نظر می شود.

وی اظهار داشت: این طرح موجب استقرار شعب جدید در مناطق مورد نیاز و کیفیت خدمات در شوراهای حل اختلاف استان می شود و همچنین اعضای واجد شرایط قانون شوراها از دیگر برنامه های طرح جامع ساماندهی شوراهای احل اختلاف استان است.

وی خاطرنشان کرد: از سال 82 برای کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی، شورای حل اختلاف با دو شعبه در استان آغاز به کار کرد و اکنون حدود 60 درصد پرونده های وارده به محاکم قضایی استان به شوراهای حل اختلاف وارد می شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان، میانگین سازش پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف در استان 22 درصد است و سال گذشته حدود 52 درصد پرونده های تشکیل شده محاکم قضایی به شوراهای حل اختلاف وارد شده است.

تعداد پرونده های مانده قبل از سال 86 در دادگاه ها انقلاب گلستان به صفر رسید

معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان نیز افزود: این درحالی است که تعداد پرونده های مانده قبل از سال 86 در شعب کیفری استان، محاکم تجدید نظر، شعب جزایی، حقوقی، انقلاب و دادسراهای استان 371 فقره است.

احمد خورشیدی اظهار داشت: این درحالی است که تا پایان اردیبهشت سال جاری تعداد پرونده های مانده قبل از سال 86 در محاکم کیفری استان هفت فقره، محاکم تجدید نظر 31 فقره، شعب دادگاه های عمومی جزایی 20 فقره و دادگاه خانواده و حقوقی 136 فقره و شعب دادسراهای استان 34 فقره است.

وی گفت: برگزاری نشستهای مطبوعاتی، شرکت رئیس کل دادگستری در نماز جمعه، تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران دستگاه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته از مهمترین برنامه های هفته قوه قضائیه در استان است.

علی اکبر مقصود نیا افزود: افتتاح و راه اندازی دارالقرآن دادگستری کل استان، برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی حقوقی، برپایی نمایشگاه صنایع دستی مددجویان زندان گرگان در پارک شهر، افتتاح مرکز معاینات و تالار تشریح پزشکی قانونی از دیگر برنامه ها است.

وی بیان داشت: اطلاع رسانی در زمینه تبیین سیاستهای جدید قوه قضائیه، سخنرانی قضات و مدیران در مساجد بزرگ استان، ملاقات حضوری با زندانیان از دیگر برنامه ها است.