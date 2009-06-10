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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

علی احمدیان :

لیوان یکبار مصرف با پایه گیاهی در شهروند عرضه می شود

لیوان یکبار مصرف با پایه گیاهی در شهروند عرضه می شود

مدیرعامل فروشگاههای زنجیره ای شهروند با بیان اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عدم استفاده از کیسه ها و ظروف پلاستیکی در سازمانهای تابعه شهرداری تهران به فروشگاه های شهروند ابلاغ شده است گفت : درصدد هستیم در بسته بندی مواد غذایی از ظروف قابل بازیافت و همچنین از ظروف دارای پایه گیاهی استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر علی احمدیان با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه فروشگاه شهروند از زمان بررسی این طرح در کمیسیونهای  شورا ، اجرایی شدن این مسئله را دنبال کرد اظهار داشت : هم اکنون تولید کنندگان بخش عمده که اقلام آنها نیز در فروشگاههای شهروند عرضه می شود ، از بسته بندیهای از جنس کاغذ ، فلز یا مواد قابل بازیافت استفاده می کنند که البته این موضوع از مقررات عمومی کشور است.

وی افزود : برخی مواد غذایی مانند گوشت در بشقاب های پلاستیکی عرضه می شود که در حال بررسی و جاگزین کردن ظروفی با پایه گیاهی هستیم که تولید آن نیز در کشور آغاز شده اما هنوز مقاومت لازم را نداشته و رطوبت را نیز منتقل می کند که برای قراردادن گوشت مناسب نیست اما با افزایش کیفیت این ظروف به طور حتم از آن ها استفاده خواهیم کرد البته هم اکنون لیوانهایی با پایه گیاهی در فروشگاههای شهروند عرضه می شود.

مدیرعامل فروشگاههای زنجیره ای شهروند بیان داشت : استفاده از ظروف با منشاء گیاهی ، 20 درصد هزینه بسته بندی را افزایش می دهد اما در نهایت حدود 5 درصد به قیمت کالا افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد : سال گذشته با تولیدکنندگان مواد گوشتی نیز چند مذاکره داشته و استفاده از ظروف مخصوص را تکلیف کردیم همچنین خواستار بهبود کیفیت این ظروف از تولید کنندگان شده ایم.

احمدیان در خصوص استفاده از کیسه های پلاستیکی نیز گفت : این کیسه ها نیز باید از الیاف گیاهی تولید شود که ظاهرا اقداماتی در این خصوص در کشور درحال اجراست.

مدیرعامل فروشگاههای زنجیره ای شهروند افزود : این مصوبه مانند دیگر کشورها به طور مطلق قابل اجرا نیست اما تلاش داریم استفاده از ظروف و کیسه های پلاستیکی را به طور حتم کاهش دهیم.

کد مطلب 894187

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