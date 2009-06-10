واگذاری سهام شرکتهای نفتی به زودی کلید می خورد

علی آقامحمدی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت اجرای سیاستهای اصل 44 توسط وزارتخانه ها گفت: زمانی وزارت نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به عنوان بدترین وزارتخانه ها در اجرای اصل 44 اعلام شده بودند، اما هم اکنون دیگر بدترین وزارتخانه در این خصوص وجود ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دلیل این امر این است که هم اکنون وزارتخانه های مذکور برنامه هایی برای اجرای اصل 44 دارند و برخی از برنامه های خود را نیز آغاز کرده اند، به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی کار واگذاری سهام بانکها را آغاز کرد و هم اکنون اجرای مراحل بعدی واگذاری سهام آنها مانند واگذاری بلوکی سهام بانک ملت را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: واگذاری سهام بانکها پس از کشف قیمت واگذار شد که با موفقیت نیز همراه بود و هم اکنون نیز نوبت به واگذاری سهام شرکتهای بیمه رسیده است.

آقا محمدی از اتخاذ تصمیمات لازم برای واگذاری سهام شرکتهای گاز و پتروشیمی و شرکتهای مربوط به پالایش و پخش فرآورده های نفتی خبرداد و با بیان اینکه آمادگی های لازم برای اجرای اصل 44 در بخش نفت ساماندهی شده است، گفت: وزارت نفت با این اقدامات در این زمینه گام برداشته است.

وی همچنین در بخش واگذاری های زیرمجموعه های وزارت راه و ترابری به تصمیم گیری برای واگذاری سهام هما و ایران ایر تور اشاره و بیان کرد: هم اکنون در حال کار کارشناسی برای واگذاری در بخش ریلی هستند، البته این وزارتخانه بخشهایی را واگذار کرده اما قرار است اقدامات وسیع تری نیز انجام دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از آمادگی واگذاری 7 نیروگاه خبرداد و با بیان اینکه به زودی سهم نیروگاهها نیز به بخش خصوصی عرضه خواهد شد، اظهارامیدواری کرد که وزارت نیرو برنامه های اجرای اصل 44 خود را مدون تر کند و در مجموع از لحاظ برنامه ای وزارت نیرو کمی عقب تر از برنامه حرکت می کند.

وی بیان کرد: در مجموع اجرای اصل 44 سرمایه گذاری بخش خصوصی در تمام بخشها و حوزه ها را تشویق کرده است.