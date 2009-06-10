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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۳۲

الهیان در گفتگو با مهر:

مناظره رای احمدی نژاد را به 62.7 درصد رساند/مشارکت مردم بی سابقه خواهد بود

مناظره رای احمدی نژاد را به 62.7 درصد رساند/مشارکت مردم بی سابقه خواهد بود

یک نماینده مجلس معتقد است در طول هفته جاری و بعد از انجام مناظره بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، موجی عظیم به نفع احمدی نژاد ایجاد شد.

زهره الهیان، عضو موسس حزب رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی در خصوص پیش بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفت : همانطور که همه ملت مشاهده کردند، در طول هفته گذشته و بعد از انجام مناظره بین نامزدها که منجر به شفافیت حداکثری صحنه شد و آگاهی و اطلاعات مردم افزایش پیدا کرد، شرایط متفاوت شد .

وی افزود: در طول هفته اخیر، یک موج مثبت عظیم و یک اقبال عظیم از سوی افکار عمومی به سمت تفکر اصولگرایی و نامزد آن یعنی دکتر احمدی نژاد ایجاد شد که به نظرمی رسد همین موج، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را رقم خواهد زد.

الهیان تصریح کرد: آخرین نظرسنجی ها که از سوی مراکز معتبری مثل صداوسیما صورت گرفته است، نشان می دهد دکتر احمدی نژاد با فاصله ای بسیار زیاد از سایر رقبا قرار دارد و آرای احمدی نژاد حدود 62.7 درصد خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اقبال مردم به دکتر احمدی نژاد، نشانه عمق پیوند نظام اسلامی و ملت ایران و پویایی انقلاب اسلامی بعد از سی سال حیات است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بر طبق پیش بینی ها، مشارکت مردم بی سابقه خواهد بود، گفت: مشارکت بالای مردم به دلیل این است که فضا بسیار شفاف شده است و مردم با اطلاع و انگیزه و آگاهی پای صندوق های رای می آیند.

 

کد مطلب 894197

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