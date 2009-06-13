32 هزار نفر در مازندران از طریق بنگاه های اقتصادی زودبازده مشغول بکار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد نجفی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری میزان طرحهای بررسی شده در کارگروه سرمایه گذاری استان را هزار میلیارد و 648 میلیون تومان در سال گذشته اعلام کرد و اظهار داشت: از این میزان هزار میلیارد و 152 میلیون تومان تصویب شده و تاکنون 928 میلیارد تومان نیز منجر به قرداد با بانکها شده و 846 میلیارد تومان توسط مجریان طرح ها جذب شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: در سال گذشته 50 درصد طرحها با مبلغ 481 میلیارد تومان به تعداد 13 هزار و 776 طرح به بهره برداری رسیده است.

وی میزان اشتغالزایی این طرح ها و طرحهای خوداشتغالی استان را بر اساس بیمه تامین اجتماعی را 32 هزار و 784 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: در سال 86 پنج هزار و در سال 87 هزار نفر برای ورود به عرصه کسب و کار آموزش دیدند.

وی پرداخت یارانه به بنگاههای اقتصادی زودبازده را در جهت گسترش این واحدها اعلام کرد و گفت: اعتبار یارانه استان در این بخش 36 میلیارد و 810 میلیون تومان است که تا کنون دو هزارو 388 طرح با هفت و نیم میلیارد تومان تصویب شده است.

نجفی افزود: پنج میلیارد و 603 میلیون تومان نیز از طریق صندوق مهر امام رضا (ع) به این واحدهای اقتصادی پرداخت شده است.

رئیس سازمان کار و امو اجتماعی مازندران به اجرای طرح تمام شماری و ارزیابی بنگاههای اقتصادی زودبازده در استان از ابتدای تیر ماه همزمان با سراسر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اولین مرحله از اجرای این طرح خوداظهاری واحدهای اقتصادی با طرحهای بیش از 100 میلیون ریال او بالاتر می باشد که باید در سامانه اینترنتی ثبت نام کنند که به منزله شرکت در این طرح تقلی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این طرح آمارگیران به مجریان طرحهای مراجعه نموده و اطلاعات بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین آنان را در پرسشنامه های ویژه ای ثبت خواهند کرد.

به گفته وی ، مجریان این بنگاهها باید پرینت ثبت نام را به ادارات کار تحویل دهند و بر اساس همین ثبت نام نیز یارانه با آنان پرداخت خواهد شد.

نجفی یکی از ویژگی های این طرح را شناسایی ظرفیت های تولید کشور اعلام کرد و یادآور شد: وجود این اطلاعات می تواند سرمایه گذاری های به مسیر صحیح هدایت کرده و موجب ترمیم نقاط ضعف تولید کشور شود.

نجفی مشکلات شرکت کشت و صنعت شمال را اختلاف بین کارگران و کارفرمایان عنوان کرد و گفت: تولید این شرکت برای مصرف روغن کوپنی کشور است و پرداخت مطالبات این شرکت نیز کمی به تاخیر افتاده است که شرکت به خاطر همین مسئله قصد تعدیل نیرو داشته است و با مخالفت کارگران روبرو شده است.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری های صورت گرفته تعدیل نیرو صورت نگرفت، تصریح کرد: مشکلاتی قضایی در حال حاضر در این شرکت پیش آمده که ربطی به سازمان کار ندارد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی مازندران همه مشکلات واحدهای صنعتی را مالی و اشتغالزایی ندانست و اظهار داشت: اختلاف بین شرکاء و سوء مدیریت در ایجاد مشکلات واحدهای اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.

مجریان طرحهای مشمول برای ثبت نام به سامانه اینترنتی www.gooyeshsme.ir مراجعه کنند.