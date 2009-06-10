سیامک رحیم پور مربی تیم فوتبال استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم پور که سابقه بازی در تیم‌های جنوب اهواز، شاهین اهواز، استقلال تهران و تیم ملی ایران را دارد و پیش از این در کادر فنی تیم‌هایی چون پاس همدان و ... حضور داشته است در کنار صمد مرفاوی و اریش روته مولر تیم فوتبال استقلال را در فصل نهم لیگ برتر همراهی می کند.

در کادر فنی تیم فوتبال استقلال تهران به غیر از صمد مرفاوی (سرمربی)، اریش روته مولر(مربی و مشاور فنی مدیرعامل) و سیامک رحیم پور (مربی)، بهزاد غلامپور نیز به عنوان مربی دروازه بان‌ها فعالیت خواهد کرد.

هنوز مربی بدنساز تیم فوتبال استقلال تهران معرفی نشده است. صمد مرفاوی در تلاش است تا یک مربی واجد شرایط را جانشین حمید خداداد، مربی بدنساز استقلال در فصل گذشته کند. اگر در این خصوص با مربی ایرانی توافقی حاصل نشد، یک مربی خارجی به جمع کادر فنی آبی پوشان می پیوندد.