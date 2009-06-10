به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم ویژه بانوان بوده و به مناسبت ولادت حضرت زهرا و روز زن برگزار می شود.

فراهم آوردن فضای مناسب و امکانات لازم برای گردهمایی مسلمانان و بویژه ایرانیان جهت تقویت روح مشترک جمعی و تبادل احساسات دوستانه و محبت آمیز و همیاری در حل مشکلات یکدیگر، تعمیق و گسترش فرهنگ دینی مسلمانان و آموزش معارف اسلامی در میان اقشار مختلف مهاجرین مسلمان بویژه نونهالان و جوانان با بهره گیری از منبع زوال ناپذیر قرآن و سرچشمه زلال معارف اهل بیت از جمله اهداف این مرکز است .

ایجاد زمینه مناسب برای معرفی اسلام به غیر مسلمانان با ارائه چهره زیبای اسلام با راهنمایی و پاسخگویی دیگر هدف پیش بینی شده برای مرکز اسلامی انگلیس است .

مرکز اسلامی انگلیس سال 1377 فعال شده است .