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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

مراسم ولادت حضرت فاطمه(س) در مرکز اسلامی انگلیس برگزار می‌شود

مراسم ولادت حضرت فاطمه(س) در مرکز اسلامی انگلیس برگزار می‌شود

مراسم ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) از سوی بخش بانوان مرکز اسلامی انگلیس روز یکشنبه 24 خرداد ساعت 19 برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم ویژه بانوان بوده و به مناسبت ولادت حضرت زهرا و روز زن برگزار می شود.

فراهم آوردن فضای مناسب و امکانات لازم برای گردهمایی مسلمانان و بویژه ایرانیان جهت تقویت روح مشترک جمعی و تبادل احساسات دوستانه و محبت آمیز و همیاری در حل مشکلات یکدیگر، تعمیق و گسترش فرهنگ دینی مسلمانان و آموزش معارف اسلامی در میان اقشار مختلف مهاجرین مسلمان بویژه نونهالان و جوانان با بهره گیری از منبع زوال ناپذیر قرآن و سرچشمه زلال معارف اهل بیت از جمله اهداف این مرکز است .

ایجاد زمینه مناسب برای معرفی اسلام به غیر مسلمانان با ارائه چهره زیبای اسلام با راهنمایی و پاسخگویی دیگر هدف پیش بینی شده برای مرکز اسلامی انگلیس است .

مرکز اسلامی انگلیس سال 1377 فعال شده است .

 

کد مطلب 894213

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