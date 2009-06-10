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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

درخواست وزیر جنگ اسرائیل از نتانیاهو برای پذیرفتن طرح دو دولت

درخواست وزیر جنگ اسرائیل از نتانیاهو برای پذیرفتن طرح دو دولت

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه از نخست وزیر کشورش خواست تا اصول طرح دو دولت اسرائیلی و فلسطینی را که مورد حمایت آمریکا و کشورهای عربی و غربی قرار دارد، بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایهود باراک" این سخنان را یک روز پس از نشست "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونستی بیان کرد.

بر اساس این گزارش، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای ترغیب اسرائیل برای پذیرفتن طرح دو دولتی و توقف شهرک سازی در کرانه باختری است.

"باراک اوباما" ضمن اشاره به این نکته که آمریکا هم پیمان رژیم اسرائیل است، گفت: توقف شهرک سازی در کرانه باختری بخشی از مسئولیت اسرائیل در روند صلح و طرح دو دولتی است.

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد : 47 درصد از ساکنان مناطق اشغالی 1948 از بحران سیاسی به وجود آمده میان نتانیاهو و اوباما ابراز نارضایتی کردده اند و فقط 34 درصد از آنان رضایت خود را در این باره اعلام داشته اند.

همچنین اکثریت 52 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی با پایان روند شهرک سازی موافق و 43 درصد مخالف بوده اند.

این در حالی است که سران رژیم صهیونیستی بر ادامه شهرک سازی در مناطق فلسطینی با وجود مخالفت جامعه جهانی تاکید کرده اند.

کد مطلب 894214

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