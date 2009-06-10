قضاوت درباره بهبود 90 درصدی وضعیت پرستاران را به خودشان واگذار می کنم

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به رغم اینکه گفته می شود در این سالها تغییرات بنیادی و اساسی در حوزه بهداشت و درمان و خصوصا حوزه پرستاری رخ داده است اما باید گفت که چنین تغییراتی به هیچ عنوان صحت ندارد.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر اینکه برخی از مسئولین وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری اطلاعات غلط ارائه می دهند، تصریح کرد: این افراد سعی در وانمود کردن این نکته دارند که تمامی دستاوردها مختص همین چند ساله است. در حالی که بخش اعظمی از دستاوردها در طول 3 دهه بعد از انقلاب محقق شده است.

شریفی مقدم به استخدام سالانه 14 هزار نیروی بهداشتی و درمانی اشاره کرد و افزود: این موضوع در سالهای گذشته و مجلس هفتم تصویب شد و قانون جدیدی نیست.



برخی ار مسئولین وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری با ارائه اطلاعات غلط سعی در وانمود کردن این نکته دارند که تمامی دستاوردها در این دولت اتفاق افتاده است شریفی مقدم

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از دیگر مواردی است که به عنوان دستاوردهای حوزه پرستاری در این چند سال از آن یاد می شود.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به این موضوع گفت: این قانون در قالب طرح از طرف مجلس تهیه و تصویب شده است. البته این قانون می بایست از بهمن 86 اجرا بشود که عملا چنین اتفاقی نیفتاد.

شریفی مقدم همچنین به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کاهش ساعت کار پرستاران اشاره کرد و افزود: این قوانین نیز از چند سال قبل شروع شده بود.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره طرح موضوع 4 برابر شدن حقوق پرستاران گفت: جای تعجب دارد که هم وزیر بهداشت و برخی از مسئولین سازمان نظام پرستاری چنین ادعایی دارند. وضعیت پرستاران در این سالها نه تنها تغییرات چندانی نداشته بلکه نسبت به سالهای قبل از آن نیز قدرت خرید پرستاران کاهش یافته است.

شریفی مقدم با تاکید بر اینکه اعلام چنین آمار و گزارشهای در این مقطع درست نیست گفت: پرستاران باید خودشان قضاوت کنند که این موارد درست است یا خیر؟