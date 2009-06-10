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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۵

اطلاعیه شماره 1 هیئت نظارت:

مجریان و ناظران سلیقه خود را در انتخابات دخالت ندهند

مجریان و ناظران سلیقه خود را در انتخابات دخالت ندهند

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری د‌ر ‌اطلاعیه‌ شماره یک خود تاکید کرد که رأی مردم به عنوان «امانت» در اختیار «مجریان» و «ناظرین» انتخابات است و هیچ یک از آنها با هر گرایش و سلیقه ای که دارند نباید گرایش و سلایق خود را در امر اجرا و نظارت انتخابات دخالت دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین اطلاعیه آمده است : «وَ لایَجْرِ مَنَّکُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ عَلی اَلّا تَعْدِلوا اِعْدِلو هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوی»
در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، ملت شریف و بزرگوار خود را آماده می کنند تا با شرکت هرچه بیشتر در این انتخابات وظیفه دینی و ملی خود را همچون گذشته به انجام برسانند و موجب عزت و اقتدار کشور شوند.

به همین مناسبت به منظور پاسداری از حقوق ملت، حفظ جوانب بی طرفی، دقت در سلامت هرچه بیشتر در برگزاری انتخابات نکاتی را خدمت مردم شریف، مجریان و ناظران پرتلاش به عرض می رساند:

1- برگزاری انتخابات سالم در این کشور اسلامی از نعمت های الهی است که با تلاش، مجاهدت و شهادت بهترین فرزندان مؤمن این ملت بزرگوار حاصل گردیده و اجرای درست آن باعث استحکام هرچه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اتحاد همه آحاد ملت عزیز خواهد شد و دقت در رعایت حدود قانون و شرع توسط همکاران محترم در بخش «اجرا» و «نظارت» مایه مباهات، عزت و سربلندی برای کشور بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه را فراهم خواهد کرد.

2- گزارشات رسیده حاکی است، عده ای در تلاشند با سیاه نمایی و القائات ناصواب، سلامت این انتخابات باشکوه را زیر سؤال برده تا ضمن شکاف در اتحاد و همبستگی ملت عزیز، به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند، لذا به منظور خنثی کردن توطئه های دشمنان آگاه و جلوگیری از هرگونه آسیب های احتمالی، همه را به رعایت قانون و شرع در انجام وظیفه دعوت می نمائیم. بدیهی است ناظران همه تلاش خود را جهت جلوگیری از هر نوع تخلف در برگزاری انتخابات بکار خواهند برد.

3- باستناد ماده (73) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مقامات اجرائی و نظارت حق تبلیغ «له» یا «علیه» هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت و تخلف از این قانون جرم محسوب می شود.

4- رأی مردم به عنوان «امانت» در اختیار «مجریان» و «ناظرین» محترم است و هیچ یک از آنها با هر گرایش و سلیقه ای که دارند نباید گرایش و سلایق خود را در امر اجرا و نظارت انتخابات دخالت دهند که ورود به این امر از امور خلاف شرع، اخلاق و قانون بوده و مستوجب مجازات اخروی و دنیوی است.

«اَلّلهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فی دَوْلَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْاِسْلامَ وَ اَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا الْنِّفاقَ وَ اَهْلَهُ». والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
دهمین دوره ریاست جمهوری

 
 
 
 

1388/3/19 سه شنبه
 

کد مطلب 894229

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