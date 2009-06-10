مجریان و ناظران سلیقه خود را در انتخابات دخالت ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین اطلاعیه آمده است : «وَ لایَجْرِ مَنَّکُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ عَلی اَلّا تَعْدِلوا اِعْدِلو هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوی»

در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، ملت شریف و بزرگوار خود را آماده می کنند تا با شرکت هرچه بیشتر در این انتخابات وظیفه دینی و ملی خود را همچون گذشته به انجام برسانند و موجب عزت و اقتدار کشور شوند.



به همین مناسبت به منظور پاسداری از حقوق ملت، حفظ جوانب بی طرفی، دقت در سلامت هرچه بیشتر در برگزاری انتخابات نکاتی را خدمت مردم شریف، مجریان و ناظران پرتلاش به عرض می رساند:



1- برگزاری انتخابات سالم در این کشور اسلامی از نعمت های الهی است که با تلاش، مجاهدت و شهادت بهترین فرزندان مؤمن این ملت بزرگوار حاصل گردیده و اجرای درست آن باعث استحکام هرچه بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اتحاد همه آحاد ملت عزیز خواهد شد و دقت در رعایت حدود قانون و شرع توسط همکاران محترم در بخش «اجرا» و «نظارت» مایه مباهات، عزت و سربلندی برای کشور بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه را فراهم خواهد کرد.



2- گزارشات رسیده حاکی است، عده ای در تلاشند با سیاه نمایی و القائات ناصواب، سلامت این انتخابات باشکوه را زیر سؤال برده تا ضمن شکاف در اتحاد و همبستگی ملت عزیز، به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند، لذا به منظور خنثی کردن توطئه های دشمنان آگاه و جلوگیری از هرگونه آسیب های احتمالی، همه را به رعایت قانون و شرع در انجام وظیفه دعوت می نمائیم. بدیهی است ناظران همه تلاش خود را جهت جلوگیری از هر نوع تخلف در برگزاری انتخابات بکار خواهند برد.



3- باستناد ماده (73) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مقامات اجرائی و نظارت حق تبلیغ «له» یا «علیه» هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت و تخلف از این قانون جرم محسوب می شود.



4- رأی مردم به عنوان «امانت» در اختیار «مجریان» و «ناظرین» محترم است و هیچ یک از آنها با هر گرایش و سلیقه ای که دارند نباید گرایش و سلایق خود را در امر اجرا و نظارت انتخابات دخالت دهند که ورود به این امر از امور خلاف شرع، اخلاق و قانون بوده و مستوجب مجازات اخروی و دنیوی است.



«اَلّلهُمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیْکَ فی دَوْلَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْاِسْلامَ وَ اَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا الْنِّفاقَ وَ اَهْلَهُ». والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات

دهمین دوره ریاست جمهوری









1388/3/19 سه شنبه



