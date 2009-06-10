تولید سیمان 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، این میزان تولید نسبت به مدت مشابه پارسال 7 / 9 درصد افزایش داشته است.

میزان تولید سیمان در 2 ماه نخست امسال نیز 7 میلیون و 123 هزار تن بوده است. همچنین در اردیبهشت امسال 15 میلیون و 540 هزار مترمربع کاشی و سرامیک در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 / 6 درصد رشد نشان می‌دهد.

طی اردیبهشت 87 میزان تولید شیشه‌جام در کشور نیز 61 هزار تن، ظروف شیشه ای 33 هزار تن، چینی بهداشتی 5 هزار تن و ظروف چینی 1 / 3 هزار تن بوده است.

آمار تولیدات صنایع معدنی کشور در 2 ماه نخست امسال نیز حاکی از تولید 27 میلیون و 874 هزار مترمربع کاشی و سرامیک، 124 هزار تن شیشه جام، 61 هزار تن ظروف شیشه‌ای، 9 هزار تن چینی بهداشتی و 1 / 6 هزار تن ظروف چینی می‌باشد.