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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

تولید سیمان 10 درصد افزایش یافت

دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن اعلام کرد‌ در اردیبهشت امسال 4 میلیون و 164 هزار تن سیمان در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه در سال 87 معادل 9.7 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، این میزان تولید نسبت به مدت مشابه پارسال 7 / 9 درصد افزایش داشته است.

میزان تولید سیمان در 2 ماه نخست امسال نیز 7 میلیون و 123 هزار تن بوده است. همچنین در اردیبهشت امسال 15 میلیون و 540 هزار مترمربع کاشی و سرامیک در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 / 6 درصد رشد نشان می‌دهد.

طی اردیبهشت 87 میزان تولید شیشه‌جام در کشور نیز 61 هزار تن، ظروف شیشه ای 33 هزار تن، چینی بهداشتی 5 هزار تن و ظروف چینی 1 / 3 هزار تن بوده است.

آمار تولیدات صنایع معدنی کشور در 2 ماه نخست امسال نیز حاکی از تولید 27 میلیون و 874 هزار مترمربع کاشی و سرامیک، 124 هزار تن شیشه جام، 61 هزار تن ظروف شیشه‌ای، 9 هزار تن چینی بهداشتی و 1 / 6  هزار تن ظروف چینی می‌باشد.

کد مطلب 894237

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