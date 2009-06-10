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۲۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

معاون دانشگاه آزاد تاکید کرد:

یک ریال از اموال دانشگاه آزاد صرف انتخابات نشده است

یک ریال از اموال دانشگاه آزاد صرف انتخابات نشده است

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: حتی یک ریال از اموال و سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی خارج از دانشگاه هزینه نمی شود و انتساب فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی برای کاندیدایی خاص در انتخابات اتهامی بی اساس و کذب محض است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کریم زارع گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بدون بودجه دولتی با کمتر از یک هفتم میانگین بودجه ای که دانشگاههای دولتی به ازای هر دانشجو از خزانه مملکت دریافت می کنند، اداره می شود و ایراد این گونه اتهامات کذب ناشی از خاستگاه جناحی مخالفان و معاندان دانشگاه آزاد است که در مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در هیچ یک از انتخابات مختلف له یا علیه هیچ کاندیدایی فعالیت نداشته است.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد براساس نظر مقام معظم رهبری در جهت حضور حداکثری و مشارکت فراگیر دانشجویان و دانشگاهیان در انتخابات تلاش کرده و هیچگاه از کاندیدایی خاص جانبداری نکرده است.

وی افزود: هر یک از چهار کاندیدا یا طرفدارانشان با رعایت قوانین و ضوابط توانسته اند در واحدهای دانشگاه آزاد حضور و سخنرانی داشته باشند.

کد مطلب 894238

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