معرفی اعضای کابینه ائتلافی رضایی ؛ بعد از پیروزی درانتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ملت شریف، غیور و فهیم ایران ، اینک در آستانه انتخاباتی بزرگ قرار داریم. انتخابی که به حول و قوه الهی، در گسترده ترین حضور مردم رقم خواهد خورد و دیگر بار عظمت نظام مقدس اسلامی (این میراث گرانبهای امام و شهیدان) را به رخ دنیا خواهد کشید.

1ـ‌ همانگونه که قبلاً اعلام کرده بودم بنا داشتم قبل از روز رای گیری تنی چند از همکاران خود را در دولت ائتلافی معرفی کنم لیکن موج گسترده حمایت علما، برجستگان، اندیشمندان، هنرمندان و اقشار مختلف مردم در چند روز اخیر مرا بر آن داشت تا با تاملی بیشتر و مشورت با این مجموعه های گرانقدر همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نسبت به این مهم اقدام کنیم.

البته باید متذکر شوم که اینجانب از تمام کسانی که قبلاً نام آنها را برده ام، در اداره کشور استفاده خواهم نمود ولی به طور کلی معیارهای انتخاب همکاران من عبارت است از: کارآمدی، تعهد، تخصص، مردمی بودن، ساده زیستی، صداقت و پایبندی به اصول و ارزش ها و نیز تصریح کنم که از نخبگان و اقوام به نحو شایسته ای بهره خواهم جست.

2ـ‌ شرایط خاص کشور ایجاب می کند که با تمسک به آیه شریفه و اعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا بار دیگر همچون سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و دوران پر افتخار دفاع مقدس، دست در دست هم دهیم و با همدلی و وحدت به سوی تعالی و پیشرفت کشور گام برداریم.

اینجانب دست همه دلسوزان نظام را به گرمی می فشارم و عاجزانه استدعا دارم که برای تحقق این امر خطیر صمیمانه کمر همت ببندند. مطمئناً روح امام و شهیدان از این اقدام خداپسندانه شادمان خواهد شد.

