جامعه مدرسین مردم را به مشارکت حداکثری در انتخابات فرا خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه بدین شرح است: انقلابی که در بهمن 1357 با حضور پرشور مردم در صحنه و به برکت خون شهیدان والای انقلاب و رهبری حضرت امام خمینی(ره) به پیروزی رسید، هماره نیازمند حضور مردمان در صحنه و حراست از آرمانها و ارزشهای آن است. این انقلاب، انقلابی مردمی است و پایندگی و بالندگی آن به حضور مردم بستگی دارد. عزّتی که امروز سراسر ایران اسلامی را فرا گرفته مرهون ایستادگی وصف ناپذیر مردم در برابر توطئههای دشمنان و مشکلات و سختیهای اقتصادی و... است. یکی از آزمونهای فراروی ملت ایران انتخابات بوده است که هماره مردم ایران از آن سرفراز بیرون آمدهاند. انتخابات نماد حاکمیت بر سرنوشت و رقم زدن تقدیر است، همان گونه که امام راحل بارها به آن اذعان فرمودهاند، مهمترین انتخابات در کشور ما انتخابات ریاست جمهوری است که نقش فراوانی در سرنوشت عمومی ملت ما دارد. از این رو به چند نکته مهم اشاره میکنیم:
1. علت اهمیت فراوان انتخابات ریاست جمهوری در کشورما، اختیارات فراوان رئیس جمهور طبق قانون اساسی و نقش محوری او در تصمیمهای مهم کشور و ریاست وی در قوه مجریه است. این امور دقت در انتخاب رئیس جمهور اصلح و شرکت حداکثری مردم در انتخابات را امری واجب و اوجب میسازد. رئیس جمهور در کشور ما مجری مصوبات مجلس و مدیر برنامههای حیاتی نظام است. از این رو انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما اهمیت دوچندان دارد.
2. انتخابات در کشور ما همانگونه که رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» فرمودهاند، ثمره مردم سالاری دینی، آبروی ملی، ارمغان خون شهیدان، هدیه امام عزیز به امت شهید پرور، امیدآفرین و نشاط پرور است. حضور چشمگیر همگان در انتخابات میتواند چشم جهانیان را خیره کند، توطئههای آنان را خنثی سازد و انقلاب را تا سالها بیمه نماید. از این رو مسئله اول، حضور حداکثری و آگاهانه مردم شریف ایران است که میتواند دیگر بار مردم ایران را شایسته سرمشقگیری در چشم جهانیان نشان دهد.
3. بیتردید شناخت ملاکهای رئیس جمهور اصلح نقش فراوانی در انتخاب خواهد داشت. پایبندی به اسلام و ارزشهای متعالی آن و تلاش برای تحقق آن، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، زمان آگاهی و حسن تدبیر، ساده زیستی و دردآشنایی، مسؤولیت پذیری و نشاط و اشتیاق برای خدمت، تعهد و تخصص، امیدپروری در دل مردم، پیشینه خدمت خالصانه و قانون پذیری از ویژگیهای رئیس جمهور اصلح است. نیز رئیس جمهوری اصلح است که ضمن پایبندی به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه، و تلاش برای تحقق چشمانداز بیست ساله کشور، در عرصههای جهانی بر محور عزّت و حکمت و مصلحت حرکت کند و روح استکبار ستیزی و مبارزه با زیادهخواهی دشمنان بویژه آمریکا و اسرائیل را در جامعه بپروراند و زمینه سعادت دنیوی و اخروی ملت شریف ایران را فراهم سازد.
4. فردی که پس از انتخابات با رأی مردم انتخاب شود، رئیس جمهور همه مردم ایران خواهد بود نه حزب و گروه خاصی. از این رو همگان باید ضمن حمایت از وی برای رشد و تعالی کشور بویژه در دههای که رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» آن را دهه پیشرفت و عدالت نام نهادهاند تلاش کنند. وی نیز باید بکوشد تا با حسن تدبیر و خدمت خالصانه و دلسوزی فراوان موانع پیشرفت و اجرای عدالت را از سر راه بردارد و عزت و اقتدار ایران اسلامی را دوچندان سازد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن لبیک به دعوت مقام معظم رهبری«مدظله العالی» برای برگزاری انتخابات پرشور، همه مردم شریف ایران و مسؤولان محترم را به حضور پرشور و برگزاری سالم و مقتدرانه انتخابات دعوت میکند و تکرار حماسهای دیگر در این عرصه را با توجّهات حضرت ولی عصر آرزومند است.
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