تالاب بین المللی یادرگارلو احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احداث جاده در وسط تالاب و فعالیتهای زهکشی از سال 1377 در تالاب بین المللی یادگارلوی نقده را تا مرز نابودی کشانده بود که امروز به دلیل مسئولیت حفاظت و مدیریت تالابها توسط سازمان حفاظت محیط زیست مقرر شده است تشکلهای زیست محیطی با همکاری صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست GEF و اختصاص اعتبارات بین المللی تالاب یادگارلو که در لیست قرمز مونترو قرار گرفته احیا و به حالت طبیعی خود برگردد.

یادگارلو یا "خدرحاجی" یک تالاب آب شیرین کم عمق کوچک به وسعت 359 هکتار با باتلاقهایی در اطراف آن است که در جنوب دریاچه ارومیه و 22 کیلومتری شهرستان نقده در ارتفاع 1290 متری از سطح دریا جاخوش کرده است.

این تالاب به لحاظ اهمیت و ویژگی های منحصر به فرد در سال 1354 به عنوان سایت رامسر و مکانی با اهمیت جهت پرندگان تعیین و به ثبت این کنوانسیون رسیده و در زمانی که از شرایط طبیعی برخوردار بود، مکانی مهم برای تولید مثل پرندگان آبزی و زیستگاه مناسبی برای حداقل 40 گونه پرنده آبزی و آبچر با ارزش از جمله اردک مرمری، اکراس سیاه، قوی کوچک، اردک بلوطی، غاز پیشانی سفید بزگ و کوچک، لک لک سفید و ... به شمار می رفت اما با به خطر افتادن حیات این تالاب، حیات این گونه از پرندگان نیز با خطرات جدی مواجه شده است.

بر اساس بررسی های انجام شده، 71 گونه گیاهی از 19 خانواده در منطقه تالاب شناسایی شده است که به طور معمول این گونه های گیاهی در دیگر نقاط استان نیز به صورت گسترده یافت می شوند، تعداد قابل توجهی از این گونه های موجود شامل 16 گونه قابل چرای دام و سه گونه نیز از نظر خواص پزشکی دارای ارزش ویژه ای هستند که با احیای این تالاب می توان از این مزیت استفاده بهینه را برد.

مدیرکل اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر از تالابها به عنوان مظلوم ترین زیست بومها نام برد و گفت: تالابها از جمله زیست بومهایی هستند که خیلی زود مورد تهدید و تخریب قرار می گیرند.

کیومرث کلانتری با بیان اینکه در این استان 30 تالاب دائمی و فصلی وجود دارد، اظهار داشت: تالاب بین المللی یادگارلو یکی از تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که که در کنار دو تالاب حسنلو و درگه سنگی در یک سایت قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: تالاب بین المللی یادرگارلو در داخل حوزه اکولوژیک پارک ملی دریاچه ارومیه قرار دارد و از دهه هفتاد به بعد به علت خشکسالی و حفر زه کشی توسط وزارت نیرو کاملا خشک شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده مقرر شده است تشکلهای زیست محیطی با همکاری صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست GEF و اختصاص اعتبارات بین المللی تالاب یادگارلو که در لیست قرمز مونترو قرار گرفته احیا و به حالت طبیعی خود برگردد.

کنترل سیلابها، طوفانها، تغذیه و تخلیه آبهای زیرزمینی، کنترل سیلاب، جلوگیری از نفوذ آبهای شور، حفاظت در برابر نیروهای طبیعی و پاکسازی مواد سمی را از جمله کارکردهای اساسی تالابهاست که امید می رود با چاره اندیشی مسئولان استان ضمن احیای تالاب یادگارلو نقده شاهد اقدامات اساسی برای وضعیت موجود دریاچه ارومیه نیز باشیم.