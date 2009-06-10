60 درصد مردم فرانسه انتخابات پارلمانی اروپا را تحریم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه لوفیگارو با اشاره به مشارکت اندک مردم کشورهای اروپایی در انتخابات پارلمانی قاره سبز ، مسئله اجباری شدن رای دادن در فرانسه را مورد بررسی قرار داد.

این روزنامه تاکید کرد که حدود 60 درصد از مردم فرانسه در انتخابات پارلمانی اروپا شرکت نکرده اند و این نقطه ای کاملا تاسف بار برای این کشور و اروپا به شمار می رود.

در همین حال ، در پی پیروزی چشمگیر راستگراها در انتخابات پارلمانی اروپا، به شکست جنبش دموکراتیک به ریاست فرانسوا بایرو که زمانی خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به شمار می رفت، اشاره کرد.

فیگارو خاطرنشان کرد بایرو با این شکست بسیاری از حامیان خود را از دست داد.

از سوی دیگر ، روزنامه لوموند به انتخابات پارلمانی اخیر لبنان و خرسندی آمریکا و کشورهای حامی جریان 14 از نتایج آن اشاره کرد.

روزنامه لیبراسیون به عامل احتمالی پیروزی راستگرایان در انتخابات پارلمانی اروپا اشاره کرد.

در همین حال ، روزنامه لاکروا مدعی شد ایرانیان آرزوی داشتن یک اوبامای ایرانی را دارند.

روزنامه لوپوئن نیز در اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایران به اختلاف نظرها درباره انتخاب رئیس جمهوری آینده این کشور در میان مردم اشاره کرد.

از سوی دیگر ، روزنامه "فرانس سوار" انتخابات پارلمانی لبنان را مورد بررسی قرار داد و به حضور گسترده مردم این کشور در پای صندوق های رای اشاره کرد.